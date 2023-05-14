أحمد حسن يصدم جماهير الزمالك ويعلن إصابة الونش بـ الرباط الصليبي

علق أحمد حسن، على إصابة نجم الزمالك محمود حمدي الونش، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك "

وكتب أحمد حسن في تغريدة له : "خاص.. اشتباه في إصابة الونش بالرباط الصليبي.. اللاعب تعرض لكدمة قوية في مفصل الركبة وخضع لفحوصات طبية بالأمس.. التشخيص النهائي سيكون بعد يومين وبعد زوال الورم"

وتعرض محمود حمدي الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى إصابة في ركبته بعد تدخل قوي من لاعب الاسماعيلي في المباراة التي جمعت الفريقين امس على إستاد الإسماعيلية.

وقال مصدر في الجهاز الطبي لنادي الزمالك إن إصابة محمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك، كدمة قوية في الركبة كما أن هناك تورما كبيرا في الركبة.

مباراة الزمالك والإسماعيلي

وفاز فريق الإسماعيلي على نظيره الزمالك بنتيجة 2 / 1، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.