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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد استمرار غياب لوكاشينكو.. بيلاروسيا تعلن نشر أنظمة صواريخ علي حدودها الغربية

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم، إنها نشرت أنظمة صواريخ MLRS على الحدود الغربية للبلاد.

وتحتفل بيلاروسيا اليوم بيوم العلم وشعار النبالة والنشيد الوطني وقد أقيم احتفال في مينسك لم يشارك فيه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حيث لم يظهر الرئيس البيلاروسي في البلاد منذ 9 مايو الحالي، أي بعد زيارته لموسكو.

وتأتي تلك التحركات البيلاروسية، بعد زيارة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو إلى موسكو في زيارة عمل في 8 من الشهر الجاري، حسبما ذكر السكرتير الصحفي للرئيس البيلاروسي.

وقال الرئيس البيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده ستقف مع موسكو  ضد محاولات جرنا إلى حرب عالمية ثالثة.

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