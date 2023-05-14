بعد إيطاليا وألمانيا..إعلام فرنسي يكشف عن زيارة زيلينسكي لباريس اليوم

قالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يصل الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى باريس في وقت لاحق اليوم.

وقد أعلنت مصادر حكومية ألمانية أمس السبت، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور العاصمة برلين اليوم، في الوقت الذي يسعى فيه لحشد الدعم من الحلفاء الرئيسيين ضد الحرب الروسية.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، توجه زيلينسكي إلى ألمانيا بعد زيارته لإيطاليا حيث يلتقي المسؤولين الإيطاليين والبابا فرانسيس أمس السبت، حيث التقي بالرئيس الألماني، ثم عقد مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وكانت آخر مرة زار فيها الزعيم الأوكراني ألمانيا لحضور اجتماعات مجلس الأمن في ميونيخ في فبراير من العام الماضي قبل اندلاع الحرب مباشرة.

وقد أعلنت ألمانيا، أمس السبت، عن تقديم 2.7 مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا ، وهي أكبر صفقة من نوعها حتى الآن منذ الغزو الروسي، وتعهدت بمزيد من الدعم لكييف طالما كان ذلك ضروريًا.