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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد رفض مصطفي محمد المشاركة.. تاجيل مباراة نانت و تولوز .. تفاصيل

صدى البلد

أعلن الأعلامي أحمد شوبير تأجيل انطلاق مباراة نانت و تولوز .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" تأجيل انطلاق مباراة نانت و تولوز في الدوري الفرنسي لمدة ساعه ونصف بسبب اشتباه بوجود حقيبة فى الملعب ".


وخسر فريق نانت بثنائية نظيفة أمام ستراسبورج، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

وجاءت ثنائية فريق ستراسبورج عن طريق حبيب ديالو في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، ثم حبيب ديارا في الدقيقة 47.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد منذ بداية اللقاء كأساسي قبل مغادرته في الدقيقة 60.

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