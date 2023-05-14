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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

طلاب جامعة الأزهر يشيدون بتوثيق الامتحانات الشفهية في القرآن عبر أجهزة الحاسب

صدى البلد

أشاد طلاب جامعة الأزهر بالفرق النهائية بتوثيق امتحان القرآن الكريم «الامتحان الشفهي» من خلال أجهزة الحاسب الآلي مطالبين بالتعميم على جميع الفرق الدراسية.

وعبر الطلاب عن سعادتهم بهذه الخطوة التي تهدف في المقام الأول إلى الحرص على مصلحة الطلاب في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، ووجه الطلاب الشكر إلى مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ لحرصهم على كل ما فيه مصلحة للطلاب، مطالبين بالتعميم  على جميع الفرق الدراسية.

وفي هذا السياق قام فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية إلى كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للوقوف على سير العمل بلجان الامتحانات الشفهية؛ حيث قام رئيس الجامعة بتفقد اللجان، ومتابعة سير الاختبار الشفهي لأكثر من طالب.

وقام رئيس الجامعة بالتحدث مع الطلاب والتحاور معهم حول رأيهم في تطبيق توثيق الامتحان الشفهي لهم، وأكد رئيس الجامعة أن أي قرار يتم اتخاذه والموافقة عليه يراعي في المقام الأول مصلحة الطلاب، لافتا إلى أن توثيق الامتحان الشفهي على جهاز الحاسب الآلي أكبر دليل على حرص مؤسسة الأزهر الشريف على مصالح الطلاب، موضحًا أنه إذا أراد أي طالب أن يتظلم من الامتحان نستطيع أن نرجع إلى التوثيق والتثبت من أحقية التظلم من عدمه.

وأشاد رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بوعي طلاب جامعة الأزهر، طلاب اليوم ورجال الغد وقادة المستقبل حملة مشاعل التنوير.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور خالد عرفان، عميد الكلية، والدكتور جمال الهواري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من رؤساء الأقسام بالكلية.

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