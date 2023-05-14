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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتخابات الرئاسة التركية.. أردوغان يتقدم على كليتشدار بعد فرز 60% من الأصوات

رجب طيب أردوغان وكليتشدار
رجب طيب أردوغان وكليتشدار أوغلو

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، بأن الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان، حصل علي 51.71% وزعيم المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو 42.45% بعد فرز 60% من الأصوات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في صدارة نتائج الانتخابات الرئاسية حاليا.

وأضاف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي: “علينا الآن حماية الانتخابات التركية”.

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وكان مرشح انتخابات الرئاسة التركية، وزعيم المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، قد قال اليوم الأحد، إنه متقدم في نتائج الانتخابات.

وأضاف: “من الممكن أن تظهر النتائج تقدم رجب طيب أردوغان لكن لن نفقد الأمل وسنربح”.

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