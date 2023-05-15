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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تطلق مسابقة هندسية للطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تستعد جامعة حلوان هذا العام لإقامة فعاليات الموسم السادس لمسابقة Triple S تحت شعار "مصر تبتكر"، وهي مسابقة علمية بكلية هندسة المطرية للتطبيق العلمي والعملي، وتنظمها أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، وهي تعد أكبر مسابقة على مستوى الجامعات المصرية.  

وكشفت إدارة كلية الهندسة جامعة حلوان، أنه من المقرر أن تنطلق المسابقة تريبل s في ١٥ مايو 2023 ، بمقر كلية الهندسة بالمطرية . 

وتتكون المسابقة من أربع فئات، تأتي الأولى وهي أهمها وأشهرها تحت اسم "spaghetti competition"، والثانية EPD "Egg protection devices" , و الثالثة مسابقة general competition، "earthquake competition" هي المسابقة الرابعة ، و وتمت إضافة مسابقة خامسة خاصة بقسم الهندسة المعمارية، وهي مسابقة landscape design

 

جدير بالذكر انه تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين واعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بجامعة حلوان وسط إجراءات احترازية.


وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس  عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

 

Triple S أسرة من إجل مصر المركزية بجامعة حلوان البرامج التدريبية الخاصة Jobs Education

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