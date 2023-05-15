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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صلاة الآوابين .. من صلاها له بيت فى الجنة

صدى البلد

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الأوابين من قبيل المستحبات ويجوز صلاتها من جملة الصلوات المستحبات.

صلاة الآوابين 

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال « كم عدد ركعات صلاة الأوابين؟»، إن الله عز وجل شرع للمسلم الكثير من النوافل التي يتقرّب بها إلى الله تعالى، ومن تلك الصلوات صلاة الضحى أو صلاة الأوابين، وقد جاءت تسميتها بأكثر من مسمى؛ للدلالة على مكانتها وفضلها الكبير عند الله سبحانه وتعالى.

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وأشار إلى أن صلاة الأوابين 6 ركعات تصلى ما بين المغرب والعشاء هذا الوقت، فالوقت الذى بين المغرب والعشاء وقت غفله فلذلك جعل العلماء هذه الصلاة صلاة الأوابين.

صلاة الآوابين ثوابها بيت فى الجنة 

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن صلاة الأوابين هي الصلاة النافلة التي يصليها المسلم بين المغرب والعشاء وهي 12 ركعة، لافتًا إلى أن المسلم الذي يصلي بين المغرب والعشاء 12 ركعة يكون ثوابه عند الله تعالى أن يكتب له بيتا في الجنة.

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واستشهد “عاشور”، بالحديث الذى ورد عن سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "من صلى بين المغرب والعشاء اثنتى عشرة ركعة كتب له بيتا فى الجنة"، مضيفا أنها تصلى ركعتين ركعتين، لافتا أن من لا يستطيع أن يصلى 12 ركعة فليصل ثمان ركعات فمن لم يستطع فستة أو أربعة أو اثنان.

صلاة الأوابين صلاة الآوابين ثوابها بيت فى الجنة

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