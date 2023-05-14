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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. عمدة إسطنبول: الأتراك سيشاهدون كليتشدار أوغلو رئيسا في الصباح

كليتشدار أوغلو
كليتشدار أوغلو

قال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، اليوم الأحد، إن الأتراك سيشاهدون كمال كليتشدار أوغلو رئيسا في الصباح.

 

وأضاف  أوغلو: “يوجد 7.5 مليون صوت لصالح المعارضة لم يتم تسجيلها بعد”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إن البيانات الحالية تظهر أن زعيم المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو سيكون رئيس تركيا.

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وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل على 49.86%، بينما حصل منافسة كمال كليتشدار أوغلو على 44.38%، وذلك بعد فرز 90.6% من الأصوات حتى الآن.

ومن جانبه، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، أنه لم يحدث أي انقطاع أو تأخير في نشر البيانات الأولية المتعلقة بالانتخابات.

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