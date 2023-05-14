الانتخابات التركية.. أردوغان يتراجع لـ 50.20% وسط احتمال للذهاب إلى جولة إعادة

أفادت قناة “تي آر تي” التركية الرسمية، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل على 50.20% من الأصوات، منافسه كمال كيلتشدار أوغلو، 44.02% بعد فحص أكثر من 85٪ من صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة في تركيا في 14 مايو .

وبحسب “تي آر تي”، فإنه بعد فحص 85.89٪ من صناديق الاقتراع، حصل أردوغان على 50.30٪ كيلتشدار أوغلو، 43.91 من الأصوات.

ومن جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصورة متسرعة يؤدي إلى سرقة إرادة الشعب.

وأضاف أردوغان في تصريحات له اليوم، أنه على الأتراك عدم ترك صناديق الاقتراع حتى إعلان النتائج بشكل رسمي، لافتا: "أطلب من جميع المتنافسين وزملائي البقاء في مراكز الاقتراع مهما حدث حتى يتم الانتهاء من النتائج رسمياً".

وأكد الرئيس التركي أن الانتخابات جرت في أجواء من السلام والهدوء وهذا نضج ديمقراطي هو تعبير عن النضج الديمقراطي لـ تركيا.