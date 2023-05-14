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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كليتشدار أوغلو: النسبة الخيالية التي أظهرت حصول أردوغان على 60% اختفت الآن

اردوغان وكيلتشدار
اردوغان وكيلتشدار أوغلو

قال المرشح الرئاسي التركي وزعيم المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، إن النسبة الخيالية التي أظهرت حصول أردوغان على 60% اختفت الآن.

وأضاف كليتشدار أوغلو: “النسبة الخيالية التي أظهرت حصول أردوغان على 60% تراجعت إلى 50%”.

وتابع: “على مراقبي الانتخابات عدم ترك مواقعهم”.

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من جانبه، قال المرشح الرئاسي التركي، سنان أوغان، اليوم الأحد، إن هناك احتمال كبير أن تذهب الانتخابات الرئاسية في تركيا لجولة الإعادة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، متقدم على زعيم المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، بـ8 نقاط مئوية بعد فرز 70% من الأصوات.

كليتشدار أوغلو

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