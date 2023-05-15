بعد خطوبتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ أسماء أبو اليزيد

حرصت أسماء أبو اليزيد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال الاحتفال بخطوبتها وسط حضور عائلي.



تألقت أسماء أبو اليزيد في خطوبتها بإطلالة بسيطة وأنيقة للغاية، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام طويلة باللون الكاشمير الذي يحمل بعض التطريزات البسيطة للغاية.



جدير بالذكر أن أسماء أبو اليزيد من النجمات التي تحرص على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، مما كشف عن إطلالاتها و ذوقها الراقي في أختيار الإطلالات التي تظهر بها.



تحرص أسماء أبو اليزيد على التنوع و التجديد في الإطلالات التي تظهر بها ومواكبة أحدث صيحات الموضة وأختيار ما يتناسب معها ويبرز رشاقتها أيضا.



ومن الناحية الجمالية، تعتمد أسماء أبو اليزيد على تسريحات الشعر البسيطة و صيحات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها وتكشف عن جمال ملامحها.



أسماء أبو اليزيد

أسماء أبو اليزيد

أسماء أبو اليزيد

أسماء أبو اليزيد

أسماء أبو اليزيد

أسماء أبو اليزيد

أسماء أبو اليزيد

أسماء أبو اليزيد

أسماء أبو اليزيد