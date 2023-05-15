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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء نبيل: من تعاقد مع لاعبي الزمالك لازم يتحاسب.. فيديو

صدى البلد

أكد علاء نبيل، المدير السابق لمنتخب مصر، ضرورة محاسبة من تعاقد مع لاعبي الزمالك خلال فترات الانتقالات الأخيرة، معتبرًا أن هؤلاء اللاعبين لا يصلحون للعب لنادي الزمالك.

وقال علاء نبيل، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، في برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، "اللي جاب لاعيبة الزمالك لازم يتحاسب".

وامتنع علاء نبيل عن ذكر أسماء بعينها، واكتفى بالإشارة إلى المهاجم البنيني سامسون أكينولا، معتبرًا أنه صفقة لا تليق بنادي الزمالك ولا تليق بكم الفلوس التي دُفعت".

وقال نبيل: "لا يوجد لاعب في نادي الزمالك اندفع فيه هذه الأموال يستحق تلك المبالغ" مضيفًا: "رغم التعاقدات لا يزال أحمد سيد زيزو هو اللاعب رقم 1 في الفريق".

وأكد نبيل أن هذه ليست فرقة الزمالك بالمرة، متابعًا: "هناك تغييرات في التشكيل رغم أني لا أحب التحدث في الأمور الفنية".

وأشار نبيل إلى أن الزمالك ناد جماهيري كبيير ولا بد من تدخل الدولة في أسرع الوقت لمعرفة من سيدير نادي الزمالك.

أحمد سيد زيزو الاعلامي هاني حتحوت البنيني سامسون البنيني سامسون اكينولا

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