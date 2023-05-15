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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة جديدة فى الزمالك.. غضب اللاعبين على أوسوريو

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت أن لاعبي الزمالك قدموا شكوى جماعية ضد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وقالوا إن تدريباته لفريق "غريبة جدًا"، حسب رأيهم.

وقال حتحوت، خلال برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، "يبدو أن هذا المدرب عنده أفكار كثيرة ولكن لاعبي الزمالك لا يستوعبون هذه الأفكار".

وأشار إلى أن شيكابالا ومصطفى شلبي كانا الأكثر غضبًا بعد الهزيمة أمام الإسماعيلي، وأن لاعبي الفريق اشتكوا من طريقة تدريب أوسوريو في التدريبات، وأنهم لا يستوعبون طريقته، وأن أحد اللاعبين وصف التدريبات بأنها "غريبة جدًا".

وذكر حتحوت أن بعض اللاعبين أرجع ظهورهم بمستوى ضعيف في المباريات لطريقة المدرب في التدريبات.

وقال حتحوت: "اللاعبون مستاؤون كذلك من توظيف المدرب لهم في مراكز بعيدة عن مراكزهم الأساسية.

ولفت حتحوت إلى أن ثنائي الجهاز المعاون بفريق الزمالك، مدحت عبد الهادي، وأحمد مجدي، اشتكيا من تجاهل وطريقة تعامل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني.

وأضاف أن الجهاز المعاون اعترض على التشكيل الذي أعلنه الكولومبي لمواجهة الإسماعيلي، وذلك خلال المحاضرة الأخيرة في فندق المعسكر، قبل التوجه لملعب الإسماعيلية، وأبلغوا لجنة الكرة بالنادي بشكواهم، والتي تضم قدامى لاعبي الفريق، وأبرزهم أحمد حسام ميدو وخالد الغندور.

وتابع: "الكولومبي استقر على التشكيل الأساسي دون أي نقاش مع الجهاز المعاون المصري، وهو ما أغضب عبد الهادي ومجدي ودخلا معه فى جدال بسبب تغيير مركز أكثر من لاعب في الفريق، خاصة حسام عبد المجيد، بعدما قرر مشاركته في مركز خط الوسط المدافع، وأنهما طالبا المدير الفني بالعدول عن قراره، والدفع بحسام عبد المجيد في مركزه الأساسي كقلب دفاع، إلا أنه تجاهل طلبهما".

وعلّق حتحوت قائلًا: "ما يقوم به أوسوريو مستحيل في كرة القدم وكأنه "ماسك القنبلة" وهتفرقع فيهم وهتفرقع فيه"، مضيفًا: "هذه القنبلة يمكن أن تجعله يرحل قبل نهاية الموسم الحالي حال استمرار أوسيوريو في خطته".

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