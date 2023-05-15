الأصعب..الفنانة لبنى ونس: عشت تفاصيل دور فاطمة بجد في جعفر العمدة

خصص برنامج واحد من الناس، المذاع على قناة الحياة" حلقة خاصة مع الفنانة لبنى ونس، للحديث عن حياتها الشخصية والمهنية.



وقالت لبني ونس: إن دورها بمسلسل جعفر العمدة كان الأقرب والأهم لها، متابعة: دوري بمسلسل تحت الوصاية كان مثل للأم المصرية البسيطة وكان هام للغاية.

واسترسلت: المخرج محمد سامي هو من رشحني لجور الأم في مسلسل جعفر العمدة، متابعة: روحت وقعدت معاه وشرحلى هو عاوز دور إم إزاى وكيفية تقديمها، وكنت بزود حاجات عندى وكان محمد سامى بيوافق عليهم".

وأضافت :" كنت حريصة على شدة الواقعية فى الدور، وعيشت دور فاطمة بجد، وأصعب مشهد مواجعة جعفر العمدة لأول مرة".