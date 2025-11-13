قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشباب لـ صدى البلد: بلغ مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي 1.34%
محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالشباسية.. صور
الأردن يدين إحراق مستوطنين لمسجد في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
بيراميدز في قائمة الكاف المختصرة لـ أفضل نادٍ بإفريقيا 2025
روسيا: 100 طائرة مُسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة منطقة بيلجورود آخر 24 ساعة
مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا
بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا
بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟
الضغط الدولي يتزايد.. أمريكا تهاجم «الدعم السريع» في السودان: علينا منع تسليحهم |فيديو
انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى
«سيبوا الكلاسيكيات تعيش زي ما اتولدت».. حسين فهمي يُهاجم فكرة تلوين الأفلام القديمة |فيديو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزير التموين يستقبل سفير الإمارات لبحث سبل التعاون المشترك بين القاهرة ودبى

وزير التموين والتجارة الداخلية
وزير التموين والتجارة الداخلية
محمد صبيح

استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وقد قدم الدكتور شريف فاروق تهنئته للسفير حمد الزعابي بمناسبة توليه مهام عمله في مصر، متمنيًا له التوفيق في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات في ملفات التموين والأمن الغذائي والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، والتي تشمل الصوامع والتخزين، المناطق اللوجيستية، الصناعات الغذائية، وتطوير منافذ تجارة التجزئة المختلفة بما يتضمن المجمعات الاستهلاكية، مع توقع مزيد من التعاون مع المستثمرين الإماراتيين.

وأكد الوزير على ازدهار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودولة الإمارات خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن قوة الروابط بين قيادتي البلدين ساهمت في دفع مسيرة التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتعزيز الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية بما يخدم مصالح الجانبين.

كما شدد الدكتور شريف فاروق خلال اللقاء أيضًا على عمق وقوة العلاقات الأخوية بين مصر ودولة الإمارات، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتوسيع نطاق التعاون في كافة المجالات الاستثمارية والاقتصادية.

من جانبه، أشاد السفير حمد الزعابي بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال التنمية الشاملة، مؤكدًا حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك والاستثمار في المشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما مشروعات الأمن الغذائي، مشيرًا إلى استمرار التنسيق لفتح مجالات جديدة للتعاون.

حضر اللقاء من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية: اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير، والسيد مصطفي إسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والدكتورة دعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

