تصريح عاجل من الرئيس الأمريكي بشأن الانتخابات التركية

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على الانتخابات الرئيسة والبرلمانية في تركيا، والتي فتحت أبوابها صباح صباح أمس الأحد، ويتنافس بها الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة التركية كمال كيليشدار أوغلو.

ولاول مرة منذ بداية الانتخابات قال بايدن في تصريح له اليوم: "ليفوز من يفوز فالمنطقة فيها ما يكفيها من المشاكل"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكانت قد أفادت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل على 49.52% من أصوات الناخبين، بينما حصل كمال كليتشدار أوغلو على 44.76%، وذلك بعد فرز 95% من الأصوات الانتخابية.

ومن جانبها، أفادت وسائل صحفية تركية، أنه تم الانتهاء من فرز 95 % من الأصوات الانتخابية، حيث أعطي 25 مليونا و700 ألف شخصا صوته لـ للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بينما أعطي 23 مليونا و100 ألف شخص صوته لـ كمال كيليشدار أوغلو.