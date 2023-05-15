رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: الحوار مبادرة رئاسية يتم تنفيذها على الواقع

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني مبادرة رئاسية يتم تنفيذها على الأرض.



وأضاف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال لقائه ببرنامج “التاسعة”، المُذاع عبر فضائية “الأولى”،: “الحوار الوطني يسعى لإيجاد المساحات المشتركة بين المواطنين”، لافتا: “نستهدف التوافق في أكبر عدد من القضايا المطروحة”.

وأشار المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، : “التشارك في ترتيب الأولويات سيؤدي إلى تحمل مسؤولية القرار”، موضحا: “الأزمة الاقتصادية تجتاح العالم ونحن جزء من هذا العالم”.