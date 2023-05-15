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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف حقيقة رحيل حمدي فتحي عن الأهلي

حمدي فتحي
حمدي فتحي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن حقيقة رحيل اللاعب حمدي فتحي عن النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب فرج عامر: “الاهلي لن يفرط في حمدي فتحي ، وكل ما يقال في هذا الموضوع خال من الحقيقة ، والعرض من نادي السد وليس من نادي الوكرة”.

يذكر أنه أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تلقى اتصالًا من أحد رؤوساء الأندية القطرية، بشأن التعاقد مع حمدي فتحي، ملمحًا إلى إمكانية التعاقد مع إمام عاشور خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "عدلي  القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي ألمح إلى إمكانية ضم إمام عاشور، ومن بين السطور في حديثه تؤكد وجود إمكانية لضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي".

وأضاف: "حمدي فتحي لاعب وسط مميز، ومن أفضل اللاعبين بالنسبة لكولر، وإمام عاشور لاعب جيد أيضا وبالتأكيد التعاقد مع إمام عاشور مطروح وهناك مفاوضات قوية بالفعل، وإدارة الزمالك من الصعب أن تستعيد امام عاشور مجددا في ظل الظروف المالية للنادي".

وأكمل: "إدارة الأهلي اغلقت باب المفاوضات حاليا، ولا يوجد ممانعة في احتراف أي لاعب ولكن بشروط وجود الافضل منه، فهو دائما يعمل على تدعيم صفوفه بأبرز العناصر، فهو لا يبحث عن الكم، لكنه ينتقي أبرز اللاعبين كما حدث مع مروان عطية".

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