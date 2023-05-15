إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بيت أمر شمال الخليل

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بإصابة شابين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق.

وفجر اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الشاب صالح محمد صالح صبرة (22 عاما) بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر، وإصابة آخر بالرصاص الحي في الأطراف العلوية، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر، شرق نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم، وأن احدهما استشهد في وقت لاحق متأثرا بإصابته الحرجة في الصدر.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مدنية نابلس من عدة محاور، واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية في المدينة.

وبارتقاء الشاب في مخيم عسكر، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 152 شهيداً، بينهم 33 شهيدا في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.