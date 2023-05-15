عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروتوكول تعاون مشترك بين معهد إعداد القادة وجامعة برج العرب التكنولوجية

مدير معهد إعداد
مدير معهد إعداد القادة مع رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية

وقع الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بالوزارة، بروتوكول تعاون مشترك مع الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، ويأتي ذلك فى إطار دور الوزارة لبناء الشخصية العلمية والإنسانية لقطاع عريض من الشباب وذلك من خلال مشاركاتهم في كافة الأنشطة والفعاليات المختلفة تحقيقاً لأهدافها فى بناء شخصية سوية متكاملة وعصرية، قادرة على أداء رسالتها في المجتمع وتحمل مسؤولياتها تجاه وطنها .

وقال الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية أن الجامعة تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب فى مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق مع تطوير وبناء المهارات اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة.


وأكد رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية أن هذا التعاون  يأتي من أجل  تعظيم دور المشاركة فى المجالات والأنشطة المشتركة لشباب مصر تعليميا وثقافيا ورياضيا وفنيا وتدعيم مفهوم العمل التطوعي للشباب، كما وجه " الجوهري" قطاع شئون التعليم والطلاب بتفعيل بروتوكول التعاون بعد توقيعه مباشرةً من خلال تكثيف المشاركات بالبرامج التي يقدمها المعهد بدءً من الإجازة الصيفية .

txt

أخبار التعليم.. آخر موعد للتقديم لجائزة الأمير ماهيدول التايلاندي 2023.. إعلام القاهرة تبدأ ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الثانى 23 مايو

txt

اليوم.. جامعة حلوان تطلق مسابقة هندسية للطلاب


ومن جانبه أكد الدكتور كريم همام مدير المعهد علي اهتمام الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات التكنولوجية، كما أوضح أن الوظائف التكنولوجية خلال الفترة المقبلة ستكون الرائدة على جميع الأصعدة منها المحلية والإقليمية والدولية وفقاً لما أعلنته أكاديمية البحث العلمي خلال أبحاثها المقدمة في هذا الشأن.


وأضاف "همام" ان الهدف من البروتوكول وضع خطة متكاملة لتنفيذ البرامج والدورات التدريبية وورش العمل بين جامعة برج العرب التكنولوجية والمعهد لإعداد قيادات شبابية تسهم فى بناء الوطن، بالإضافة إلى دعم البرامج المختلفة للفئات المستهدفة بالجامعات والمعاهد المصرية.


وقد أوضح مدير معهد إعداد القادة أن خطة معهد إعداد القادة الاستراتيجية تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، بجانب إعداد وتأهيل القيادات الجامعية والشبابية والمساهمة في بناء شخصية الإنسان بصفة عامة والطلاب على وجه الخصوص من خلال إكتشاف المواهب وصقلها، وتأسيس وبناء منظومة من البرامج الإستثنائية للقيادة والأنشطة التنموية والتثقيفية والتوعوية لمواكبة التطور العالمي، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتنمية قدراتهم التعليمية والتربوية والثقافية، والاهتمام بالجهاز الإداري في الجامعات والمعاهد، حتى ينعكس ذلك بإيجابية على كل من الطالب والبيئة المحيطة به، وكذلك المشاركة في تنمية البيئة المحلية والقومية من خلال برامج ودورات تدريبية وورش عمل متميزة تستهدف شتى محاور التنمية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل الإنساني والمعرفي والعلمي بين الشباب بما يسهم في دعم ثقافة الإرتباط وتعميق قيم الانتماء والولاء وحب الوطن .

 

وينص البروتوكول على زيادة قاعدة المشاركات الطلابية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين في كافة الأنشطة بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع الجامعي في الجامعات المصرية، بجانب إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص للمشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم مجموعة من البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة .

 

كما يهدف البروتوكول تقديم برامج لتنمية القدرات وصقل المهارات والتدريب فى اتجاهات متنوعة ومتجددة وعقد ورش العمل حول كيفية إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة مؤتمرات ذات الاتجاه القومي حول استثمار مشروعات التخرج للشباب داخل الجامعات والمعاهد فى ضوء متطلبات سوق العمل وإتاحة فرص تشغيل الطلاب وشباب الخريجين ، وتجسيد القيم الإنسانية والأخلاقية وتأصيل روح الانتماء والمواطنة، والحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة،  وإتاحة الفرصة للطلاب بالجامعات والمعاهد المصرية للتعارف واللقاء، وفيها يتبادلون الآراء والأفكار، وتوثق بينهم أواصر المودة وتمد جسور الصداقة بين الشباب من مختلف ربوع مصر.

 

هذا وشهد توقيع البروتوكول الدكتورة عبير قاسم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل المعهد، الأستاذ مصطفى كامل أمين مساعد المعهد . 

الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة جامعة برج العرب التكنولوجية وزارة التعليم العالى أعضاء هيئة التدريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهى التعويم|الدولار يتراجع في العقود الآجلة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

طلب عاجل من منافس أردوغان على رئاسة تركيا لـ هيئة الانتخابات

الذهب يتراجع 500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في عيار 21 الآن

الكرتونة تخسر 25 جنيها.. مفاجأة في أسعار البيض الآن بعد تراجع الأعلاف

خلى بالك.. ميكروفون واتساب WhatsApp بيتجسس عليك ويسجل كل كلمة.. ازاى تمنعه

كانت هتستلم النهاردة فستان فرحها .. التفاصيل الكاملة لوفاة مارتينا عروس الإسماعيلية

بيراميدز خطفهم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن ناشئ وحارس مرمى الزمالك

ملابس جريئة| ندى الكامل تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

ترشيحاتنا

في فرح | وصلة رقص جريئة لـ شيرين وحسام حبيب .. فيديو

طقس مائل للبرودة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 15_5_2023

غرامة 50 ألف للمخالفين.. شروط الإعلان عن حجز الوحدات العقارية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 15 مايو 2023

أشعلت الحرائق في العالم.. قصة عاصفة شمسية عظيمة كادت تبيد البشر

خطوة جديدة من الأهلي تجاه الشحات وياسر إبراهيم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد العملية| مي كساب تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

الفستان على أنغام أحلى.. نشطاء يتداولون صور عارضة أزياء ويقارنونها بالفنانة

نشرة المرأة والصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ أسماء أبو اليزيد.. هذه الأعراض تنذر بخطر الإصابة بسرطان الفم

رانيا يوسف الأجرأ.. النجمات يتنافسن على الإطلالة الفرعونية

فيديو

نبوءة جديدة .. العالم الهولندي يتوقع حدوث زلازل مدمرة فى هذه البلاد

تنقذ الملايين من السرطان.. مصرية في اليابان تحصد أعلى تكريم |فيديوجراف

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ