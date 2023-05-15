عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" بينهم 10 أطفال معاقين.. مأساة عائلة فلسطينية في غزة قصفت إسرائيل منزلهم".

وجاء فى القرير استغاثات، المواطنين في قطاع غزة، من الجرائم التى ترتكب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت القناة أن هناك قصفا لـ منازل كثيرة في غزة، و الأطفال تجلس في الشارع.

وأن هناك عائلة تضم 40 شخصًا، بينهم أطفال من ذوى القدرات يعيشون في الشارع، و الوضع صعب للغاية.

وقال أحد المواطنين، إن هناك 10 أطفال معاقين كانوا يجلسون في البيت و سقط على منزلهم صاروخ، وهم الآن يعيشون في الشارع.