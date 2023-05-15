من غير زحمة | طرق صرف معاش تكافل وكرامة فى دقائق

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي ، أنّ هناك عدد من الطرق والوسائل يمكن من خلالها صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو، تتمثل في الصرف بالفيزا من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM في أي وقت، بدلا من الذهاب إلى المقر أو المؤسسات الحكومية لصرف قيمة الدعم النقدي .

كما تعددت طرق صرف معاش تكافل وكرامة من خلال جميع ماكينات الصراف الآلى atm ومنافذ شركة فورى وفروع بنك ناصر ومكاتب البريد والمحافظ الإلكترونية وذلك فى اى وقت .

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عمليات صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر مايو 2023 ,متذ بدء الصرف صباح اليوم بجميع منافذ الصرف “ماكيناتatm- منافذ فورى -بنك ناصر الاجتماعي - مكاتب البريد بمختلف المحافظات " .

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بتقديم كافة التيسيرات للمستحقين للدعم النقدى الشهرى “ معاش تكافل وكرامة” والبالغ عددهم ٢٢ مليون مستحق خلال بدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر مايو 2023 .

وتواصل مختلف فروع بنك ناصر الاجتماعي تغذية ماكينات الصراف الالي بالنقود المطلوبة حتى يتمكن المستحقين من صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر مايو 2023 مع تقديم كافة التيسيرات لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن .

وكانت قد استعدت وزارة التضامن الاجتماعي للبدء فى صرف الدعم النقدى، معاش تكافل وكرامة عن شهر مايو 2023 صباح اليوم الاثنين من منافذ الصرف.

وتهدف وزارة التضامن الاجتماعى، من برنامج تكافل وكرامة تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، لنحو 22 مليون اسرة مستفيدة ، من معاش تكافل وكرامة عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، إضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

وينتظر نحو 22 مليون مواطن ممن يتقاضون معاش تكافل وكرامة موعد صرف المعاش فى كل شهر متضمنة الزيادة الأخيرة الاى أجرتها الدولة وهى زيادة الـ 25% .

زيادة 25% في معاش تكافل وكرامة

أصدر الرئيس قرارا بتطبيق زيادة جديدة بنسبة 25% لجميع المستحقين من برنامج تكافل وكرامة، وضمن قرارات الرئيس السيسي بزيادة رواتب العاملين في الحكومة والمعاشات، وأكدت الحكومة أنهم يبلغون نحو 5.2 مليون أسرة أي ما يعادل نحو 22 مليون مواطن مصري.

وتسعى الدولة جاهدة للارتقاء بمعيشة المواطن وتحسين مستواه الاجتماعي وتوفير كافة احتياجاته والدعم اللازم له سواء في التعليم أو المسكن والملبس والصحة، لذلك اهتمت الحكومة بملف الحماية الاجتماعية، كما حرصت على تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم في استهداف الفئات المستحقة، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قيمة قبض معاشات تكافل وكرامة بعد الزيادة الجديدة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بزيادة الفئات المالية للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا، بداية من أبريل الماضي، وتتمثل زيادة صرف معاش تكافل وكرامة في التالى:

تصل قيمة دعم المواطن الذي يحصل على معاش تكافل وكرامة 500 جنيه، بعد زيادة 25%، إلى 625 جنيها.

بعد زيادة المعاشات في أبريل الماضى، يحسب معاش تكافل وكرامة لـ المسنين الذين يحصلون على 450 جنيهًا، إلى 562.5 جنيه.

يصل معاش تكافل وكرامة لـ الأشخاص ذوي الهمم الذين يحصلون على معاش 450 جنيها، بعد الزيادة إلى 562.5 جنيه شهريا.

يصل معاش تكافل وكرامة لـ الأيتام بقيمة 350 جنيها، بعد الزيادة إلى 437.5 جنيه.

طريقة التقديم فى تكافل وكرامة

ويمن الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة عن التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم واحضار المستندات المطلوبة وهى كالاتي :

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب أو الام.

شروط الحصول على الدعم النقدى “تكافل وكرامة”

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط وضوابط لتنظيم عملية وصول الدعم النقظى لمستحقيه .

ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل لدى الحكومة أو في القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يكون يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة تضمانية.

أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عاما، على أن يكون الأبناء من سن 6 الي 18 عاما بمراحل التعليم المختلفة.

شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

برنامج كرامة يشتترط من المسنين بعمر يبدأ من 65 سنه أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين ان يقوم بأداء العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي

الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج خلال لقائها مع رئيس مجلس الوزراء موقف برنامج "تكافل وكرامة" الحالي، وكذا تطور أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، حيث أشارت الوزيرة إلى الزيادة المُطردة في أعداد المستفيدين من تلك البرامج والتي وصلت إلى ما يزيد على 4.7 مليون مستفيد خلال تلك الفترة.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة سُبل زيادة نسب توزيع التحويلات النقدية على المحافظات، وعرض الموقف الحالي لتلك النسب، وكذا تطور موازنة الدعم النقدي خلال الفترة (2014-2023)، بالإضافة إلى أنه تمت الإشارة إلى التصنيفات المختلفة للفئات العمرية لأسر برنامج "تكافل"، ومن تم إلحاقهم من تلك الفئات بقطاع التعليم فضلا عن أن هناك 1.5 مليون طالب يتم مساعدتهم في التعليم وهم من غير مستفيدي برنامج "تكافل".

وتطرقت الدكتورة نيفين القباج، إلى موقف الحالة التعليمية لأفراد أسر البرنامج، (في التعليم، دون سن التعليم، تعليم جامعي فأعلى، تعليم متوسط أو فوق متوسط، تعليم أقل من المتوسط، يعرفون القراءة والكتابة، الأميين)، وبعض الإحصاءات المتخصصة والمتعلقة بإجمالي عدد أفراد أسر الدعم النقدي المستهدفين، إضافة إلى إجمالي عدد الأطفال المستهدفين بخدمات "تكافؤ الفرص التعليمية" وكذا إجمالي نسب المستفيدين من خدمات برامج الحماية الاجتماعية الأخرى.