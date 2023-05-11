هدية مايو | منحة مرتقبة من الحكومة لـ 22 مليون مواطن.. تفاصيل

منحة مرتقبة لـ 5.2 مليون أسرة أي ما يقرب من 22 مليون مصري، وذلك يوم 15 مايو الجاري، وفقا لما أعلنته الحكومة عبر معاش تكافل وكرامة بعد قرار زيادته الأخيرة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد سبق وأصدر قرارا بتطبيق زيادة جديدة بنسبة 25% لجميع المستحقين من برنامج تكافل وكرامة، والبالغ عددهم 5.2 مليون أسرة.

قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة

المواطن الذي يحصل على معاش 500 جنيه، بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة 25%، سوف يصل قيمة الدعم 625 جنيها.

المسنين الذين يتقاضون 450 جنيهًا، بعد زيادة المعاشات يحصلون على 562.5 جنيه.

عملاء تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الهمم الذين يحصلون على 450 جنيها، بعد الزيادة يصل إلى 562.5 جنيه شهريا.

عملاء تكافل وكرامة من الأيتام الذين يحصلون على 350 جنيها بعد الزيادة، يصل إلى 437.5 جنيه.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

تتيح وزارة التضامن للمستفيدين صرف الدعم النقدي لتكافل وكرامة في المنتصف من كل شهر، أي تقوم بصرف معاشات تكافل وكرامة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023.

كما أتاحت الوزارة، إمكانية الاستعلام عن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي واختيار «بوابة الاستعلام والشكاوى» لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.

ثم كتابة الرقم القومي الخاص بالمستفيد والضغط على كلمة «استعلام» ثم ستظهر مجموعة من البيانات الخاصة بصاحب كارت تكافل أو كرامة الراغب الاستعلام عنها.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

للحصول على معاش تكافل وكرامة، يشترط ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل لدى الحكومة أو في القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يكون يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة تضمانية.

ويلتزم أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عاما، على أن يكون الأبناء من سن 6 الي 18 عاما بمراحل التعليم المختلفة.

كما يشترط تقديم جميع المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي ويشترط ان تكون سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

وأخيرا يشترط أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج كرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 سنه أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين ان يقوم بأداء العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.