عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هدية مايو | منحة مرتقبة من الحكومة لـ 22 مليون مواطن.. تفاصيل

منحة مايو
منحة مايو

منحة مرتقبة لـ 5.2 مليون أسرة أي ما يقرب من 22 مليون مصري، وذلك يوم 15 مايو الجاري، وفقا لما أعلنته الحكومة عبر معاش تكافل وكرامة بعد قرار زيادته الأخيرة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد سبق وأصدر قرارا بتطبيق زيادة جديدة بنسبة 25% لجميع المستحقين من برنامج تكافل وكرامة، والبالغ عددهم 5.2 مليون أسرة.

قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة

المواطن الذي يحصل على معاش 500 جنيه، بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة 25%، سوف يصل قيمة الدعم 625 جنيها.

المسنين الذين يتقاضون 450 جنيهًا، بعد زيادة المعاشات يحصلون على 562.5 جنيه.

عملاء تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الهمم الذين يحصلون على 450 جنيها، بعد الزيادة يصل إلى 562.5 جنيه شهريا.

عملاء تكافل وكرامة من الأيتام الذين يحصلون على 350 جنيها بعد الزيادة، يصل إلى 437.5 جنيه.

صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو الاثنين|تفاصيل زيادة25%

التضامن: صرف 21 مليار جنيه سنوياً لـ المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2023

تكافل وكرامة والحماية الاجتماعية.. مدبولي يتابع ملفات التضامن الاجتماعي

الشروط والخطوات.. إجراءات الحصول على معاش تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

تتيح وزارة التضامن للمستفيدين صرف الدعم النقدي لتكافل وكرامة في المنتصف من كل شهر، أي تقوم بصرف معاشات تكافل وكرامة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023.

كما أتاحت الوزارة، إمكانية الاستعلام عن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي واختيار «بوابة الاستعلام والشكاوى» لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.

ثم كتابة الرقم القومي الخاص بالمستفيد والضغط على كلمة «استعلام» ثم ستظهر مجموعة من البيانات الخاصة بصاحب كارت تكافل أو كرامة الراغب الاستعلام عنها.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

للحصول على معاش تكافل وكرامة، يشترط ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل لدى الحكومة أو في القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يكون يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة تضمانية.

ويلتزم أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عاما، على أن يكون الأبناء من سن 6 الي 18 عاما بمراحل التعليم المختلفة.

كما يشترط تقديم جميع المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي ويشترط ان تكون سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

وأخيرا يشترط أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج كرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 سنه أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين ان يقوم بأداء العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

تكافل وكرامة زيادة معاش تكافل وكرامة موعد صرف معاش تكافل وكرامة منحة مايو شروط معاش تكافل وكرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الإثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

إعلامي: قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

استمارة 6 .. أهلي جدة يجهز صدمة مدوية لـ بيتسو موسيماني

مفاجأة.. جريمة وراء مقتل زوجين في حريق شقة العمرانية

ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار على هذه المناطق| فيديو

قرار ضبط وإحضار لأستاذ جامعي بتربية رياضية المنصورة لهتك عرض سيدة أربعينية

موضوعات متعلقة

مشروعات بـ610 مليارات جنيه.. مدبولي يقدم عرضا حول محاور التنمية بسيناء منذ 2014

دعاء الزلزال .. ردده للوقاية من الهزات الأرضية والكوارث الطبيعية

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. يفتح الأبواب المغلقة ويفك الكروب ويشرح الصدر

صرف معاش تكافل وكرامة.. التضامن تتابع لتذليل أي معوقات تواجه المستحقين

صرف معاشات تكافل وكرامة.. التضامن تقدم تيسيرات لكبار السن وذوى الاحتياجات

دعاء الزلزال .. ردده يحميك من شر الهزات الأرضية وموت الفجأة

سهلة وبسيطة .. خطوات الحصول على معاش استثنائي

استجابة لصدى البلد.. التضامن تحل شكوى صرف معاش تكافل وكرامة لمواطن من ذوي الهمم

ترشيحاتنا

ميزانية الدولة| 33% زيادة في الحماية الاجتماعية.. 358 مليار جنيه للأجور.. و96 مليارا للسلع التموينية

الاحتلال يتباهى بعدم صدور قرار إدانة من مجلس الأمن بسبب عملية غزة

قرار عاجل من إدارة صفحة الحوار الوطني على فيسبوك

تأهل نور الشربيني لنهائي بطولة العالم للإسكواش للسيدات

السعودية تمد الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين

متدفعش غير 5 قروش.. التموين تؤكد ثبات سعر رغيف الخبز التمويني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب موسمها.. كيف تكتشف المانجو السامة والمحقونة بمواد كيميائية؟

بريطانية تلاحظ اختفاء أموال من منزل عائلتها فتكشف المفاجأة|فيديو صادم

حجمه كالبطاطس وعمره بالمليارات.. نيزك محتمل يضرب سطح منزل في أمريكا| شاهد

أثناء لعبة الغميضة..نهاية مأساوية لفتاة مراهقة في أمريكا.. ماذا حدث؟

فيديو

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ