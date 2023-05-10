موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2023

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لموعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2023 الاثنين المقبل، وينتظر الكثير من المستحقين وأسرهم للدعم الشهرى لسد احتياجاتهم

ويبدأ صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر مايو صباح الاثنين الموافق 15 مايو 2023 وذلك بزيادة قدرها 25%، حيث كشفت وزارة التضامن أن هناك 5.2 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن يستفيدون منها .

وتسعى الدولة جاهدة للارتقاء بمعيشة المواطن وتحسين مستواه الاجتماعي وتوفير كافة احتياجاته والدعم اللازم له سواء في التعليم أو المسكن والملبس والصحة، لذلك اهتمت الحكومة بملف الحماية الاجتماعية، كما حرصت على تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم في استهداف الفئات المستحقة، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

برنامج تكافل وكرامة من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي قدمتها الدولة خلال السنوات الأخيرة هو برنامج تكافل وكرامة وهو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، ويقدم مساعدة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا بجمهورية مصر العربية، وذلك عن استهداف الأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، هذا بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة كما يلي:

أن لا يكون الزوج/الزوجه أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانية أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة. أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج تكافل وكرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

زيادة معاشات تكافل وكرامة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بزيادة الفئات المالية للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا، بداية من أبريل الماضي، وتتمثل زيادة صرف معاش تكافل وكرامة في التالى:

تصل قيمة دعم المواطن الذي يحصل على معاش تكافل وكرامة 500 جنيه، بعد زيادة 25%، إلى 625 جنيها. بعد زيادة المعاشات في أبريل الماضى، يحسب معاش تكافل وكرامة لـ المسنين الذين يحصلون على 450 جنيهًا، إلى 562.5 جنيه. يصل معاش تكافل وكرامة لـ الأشخاص ذوي الهمم الذين يحصلون على معاش 450 جنيها، بعد الزيادة إلى 562.5 جنيه شهريا. يصل معاش تكافل وكرامة لـ الأيتام بقيمة 350 جنيها، بعد الزيادة إلى 437.5 جنيه.

طريقة التقديم فى تكافل وكرامة

ويمن الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة عن التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب أو الام.

والتقى امس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة البالغ بملف الحماية الاجتماعية، والحرص على تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم في استهداف الفئات المستحقة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناول اللقاء، استعراض وزيرة التضامن الاجتماعي، موقف برنامج "تكافل وكرامة" الحالي، وكذا تطور أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، حيث أشارت الوزيرة إلى الزيادة المُطردة في أعداد المستفيدين من تلك البرامج والتي وصلت إلى ما يزيد على 4.7 مليون مستفيد خلال تلك الفترة.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة سُبل زيادة نسب توزيع التحويلات النقدية على المحافظات، وعرض الموقف الحالي لتلك النسب، وكذا تطور موازنة الدعم النقدي خلال الفترة (2014-2023)، بالإضافة إلى أنه تمت الإشارة إلى التصنيفات المختلفة للفئات العمرية لأسر برنامج "تكافل"، ومن تم إلحاقهم من تلك الفئات بقطاع التعليم. فضلا عن أن هناك 1.5 مليون طالب يتم مساعدتهم في التعليم وهم من غير مستفيدي برنامج "تكافل".

وتطرقت الدكتورة نيفين القباج، إلى موقف الحالة التعليمية لأفراد أسر البرنامج، (في التعليم، دون سن التعليم، تعليم جامعي فأعلى، تعليم متوسط أو فوق متوسط، تعليم أقل من المتوسط، يعرفون القراءة والكتابة، الأميين)، وبعض الإحصاءات المتخصصة والمتعلقة بإجمالي عدد أفراد أسر الدعم النقدي المستهدفين، بالإضافة إلى إجمالي عدد الأطفال المستهدفين بخدمات "تكافؤ الفرص التعليمية" وكذا إجمالي نسب المستفيدين من خدمات برامج الحماية الاجتماعية الأخرى.

كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم تلقي 1.3 مليون شكوى على التطبيق المميكن للبرنامج، وتم الرد على نسبة 90% منها وجار استكمال الرد على المتبقي منها، كما تم تلقي 210 آلاف شكوى على بوابة شكاوى مجلس الوزراء، وتم الرد على نسبة 90% منها وجار استكمال الرد على المتبقي منها.

وخلال اللقاء، تم التنويه إلى ترتيبات الاجتماع الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية (دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية)، بمدينة شرم الشيخ، المقرر عقده خلال الشهر الجاري، والذي من المقرر أن يشارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسئولين من بنوك، ومؤسسات، وصناديق التنمية في مصر والدول العربية؛ حيث يتناول المؤتمر تجربة الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وبرامج الحماية الاجتماعية، وضمان الحق في التنمية، وكذا التمويل المستدام واستراتيجيات الحماية الاجتماعية.