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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

صدى البلد

زفَّت الحكومة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، بشرى سارة لـ5.2 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن، تمثلت في صرف دعم شهر مايو المقبل، بزيادة قدرها 25%، يوم الاثنين الموافق 15 مايو، وذكرت وزارة التضامن، أنه يشترط للحصول على دعم تكافل وكرامة أن يكون الأسرة لديها طفل واحد على الأقل، من سن الميلاد حتى 18 عاما.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه يشترط للحصول على دعم تكافل وكرامة، أن تقوم الأسرة المستفيدة بتسجيل الأطفال بدءا من عمر 6 سنوات في المدارس، إذ أن التزام الأبناء بالحضور بانتظام بنسبة لا تقل عن 80% في المدرسة شرط أساسي لانتظام صرف الدعم النقدي لتكافل وكرامة، موضحة أنه سيتم صرف تكافل وكرامة بدءا من يوم الاثنين الموافق 15 مايو المقبل بزيادة قدرها 25%.

شروط  الحصول على معاش تكافل وكرامة

1- أن لا يكون الزوج/الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

3- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

4- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

5- عدم وجود أي من موانع الصرف الآتية :

معاش تكافل وكرامة


ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي ( بدون اشتراك تأميني ) بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد

ـ امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة ( مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع )

ـ الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومي / جيش / شرطه عن ذاته

ـ الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

ـ السفر خارج البلاد بغرض العمل ( قبل أو بعد القبول بالبرنامج )

ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة

ـ مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.

ـ امتلاك معدات ثقيلة مثل ( لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء ... ).

ـ تلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.

ـ عدم الاستدلال على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية ( تجميد لحين التحقق ).

ـ مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن ( تجميد لحين التحقق ).

ـ ملكية أرض زراعية( نصف فدان فأكثر )

ـ إيجار أرض زراعية( فدان فأكثر )

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن

ـ ملكية محل تجاري أو أكثر ( مسجلة أو غير مسجلة )

ـ ملكية رؤوس مواشى للتجارة( ثلاثة أو أكثر )

ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي ( باشتراك تأميني )

الحصول على معاش تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي السفر خارج البلاد الدرجة الثانية استهلاك كهرباء تكافل وكرامة شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة زارة التضامن الاجتماعي

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