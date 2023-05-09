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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة| انخفاض في أسعار الدواجن.. كيلو الفراخ وكرتونة البيض بكام؟

صدى البلد

تراجعت أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023، في بداية التعاملات بالبورصة والأسواق، وذلك بعد تراجع سعر الأعلاف بقيمة تجاوزت 1500 جنيه دفعة واحدة، لتستمر في موجة انخفاض بدأتها منذ يومين، وفقا لآخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية.

 

أسعار البيض في مصر اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

شهدت أسعار البيض اليوم في مصر، استقرارا ليسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 100 جنيه، بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر إلى 100.75 جنيه، ووصل سعر طبق البيض البلدي 103.75 جنيه.

أسعار الدواجن الساسو اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

انخفضت أسعار الدواجن الساسو اليوم، لتسجل 74 جنيها، بدلا من 75 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 83 جنيها، بانخفاض قيمته جنيها واحدا.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

استقرت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة عند سعر 63 جنيها، بعد الانخفاض الذي سجلته أمس بقيمة 3 جنيهات، لتصل إلى المستهلك بسعر 70 جنيها.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

انخفضت أسعار الدواجن الأمهات اليوم لتسجل 55 جنيها، بدلا من 56 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 62 جنيها، بانخفاض قيمته جنيها واحدا.

أسعار الدواجن البلدي اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

استقرت أسعار الدواجن البلدي اليوم بالمزرعة لتسجل الآن 99 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

سجلت أسعار البانيه اليوم 165 جنيها، ويختلف السعر بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الأوراك قيمة تتراوح بين 75 و81 جنيها للكيلو، بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الكبد والقوانص سعرا يتراوح بين 65 و70 جنيها للكيلو.

ووصلت أسعار الأجنحة قيمة تتراوح بين 45 و60 جنيها.

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