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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 8 مايو 2023

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023.

وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 65 و 66 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي ما بين 99 و 100 جنيه للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء ما بين 55 و 56 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 76 و 78 جنيهات للكيلو.


أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 90 و 91 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر يتراوح ما بين 95 و 96  جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 86 و 87 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 10 و 13 جنيها، والكتكوت "ساسو" بين 9 و 10 جنيهات، والكتكوت البلدي الحر بين 7.50 و 8 جنيهات.
 

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