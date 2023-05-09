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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تراجع كبير في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

اسعار الذهب
اسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار .

عيار 24

عيار 24 بيع 2,857 شراء 2,914 جنيها

أسعار الذهب الآن


أسعار الذهب اليوم في مصر ، يتطلع الكثير إلى معرفته خاصة الراغبون في الاستثمار بشراء السبائك أو شراء المشغولات للمناسبات المختلفة وأبرزها الزواج، إذ تراجع سعر عيار 21 بقوة ليهبط إلى نحو 2510 جنيهات كأقل سعر لأول مرة منذ أيام.

وهبط سعر جرام الذهب من عيار 21 بقيمة نحو 290 جنيها بعدما سجل مستويات قياسية إلى 2800 جنيه، ليصل اليوم عند 2510 جنيهات، فيما تراجع الجنيه الذهب بقيمة 640 جنيها في يوم وليلة مقارنة بأسعار الأمس ، إذ سجل اليوم نحو 20,320 جنيها اليوم بعد 20960 أمس ، و22400 جنيه كأعلى سعر قبل أيام بتراجع قدره 2080 جنيها من أعلى سعر.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية
عند شراء المعدن الأصفر فإن سعر مصنعية الذهب يكون محل اهتمام الكثير في حالة الشراء خاصة المشغولات الذهبية، إذ تسجل المصنعية في العادة بين 5-10 % من سعر الجرام الواحد.

ولكي نحسب سعر المصنعية، فإن سعر الجرام عيار 21 يبدأ من 2,540 جنيها للشراء ، وعند إضافة المصنعية فإنه يبدأ من 2660 جنيها وقد يصل إلى نحو 2780 جنيها لبعض المشغولات.

وفي بعض محلات الصاغة قد تضيف سعر المصنعية بقيمة تتراوح بين 100 إلى 150 جنيها لكل جرام عند شراء المشغولات.

سعر الجنيه الذهب
بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء، عيار 24 للبيع : 20,320 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24
بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء، عيار 24: 2,022 دولارا بعد 2056.

سعر جرام الذهب عيار 18
سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء، عيار 18: 2,177 جنيها.

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