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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

صدى البلد

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن معاش  تكافل وكرامةمعاش  تكافل وكرامة وعن الرابط المخصص لذلك لمعرفة نتيجة الطلبات التى تقدموا بها للحصول على معاش تكافل وكرامة ، ومن خلال السطور التالية نوضح طريقة الاستعلام .
 

يمكن الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة،من خلال الدخول على الموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى والدخول على الرابط التالي https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/advert-details.aspx?AdID=50 تستطيع معرفة نتيجة الطلب .

واعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فى وقت سابق عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة الخاص بالمواطنين المصريين من خلال https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/advert-details.aspx?AdID=50

 

على الشخص المستعلم أن يقوم بالدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي ، ثم يقوم المواطن بالضغط على اختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة، ثم يقوم بتسجيل وادخال كافة البيانات الخاصة بالمتقدم أو المواطن المستعلم من الاسم، الرقم القومي، والعنوان.

ثم يحدد مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له، واختيار المحافظة التي يقيم بها، ثم يقوم بالضغط على استعلام، وسيتم ظهور كل المعلومات التي يتم الاستعلام عنها.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

  • ألا يتخطى عمر الاطفال في الاسرة سن 18 عاما.
  • تقييد الاطفال في الاسرة بالمدارس من أول سن 6 سنوات.
  • ألا يحصل عائل الاسرة على معاشات تأمينية.
  • اثبات عدم امتلاك الاسرة أي أراضي أو أملاك أكثر من نصف فدان.
  • ألا يكون هناك أي فرد من افراد الاسرة يعمل في وظائف حكومية.

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم متابعة تسيير عملية صرف المساعدات النقدية ، صرف معاش تكافل و كرامة عن شهر أبريل الجارى للأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، بزيادة نسبة 25% .

وشهدت عملية صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أبريل، انتظاما فى الصرف خلال اليومين الماضيين، مع تقديم كافة التيسيرات للمستحقين، ولم تعيق الاجازة الرسمية لعيد القيام و شم النسيم عملية الصرف حيث يستمر الصرف من خلال منافذ atm  بكافة البنوك وفروع شركة فورى .

 وكانت قد بدأت وزارة التضامن الاجتماعي فى صرف معاش تكافل و كرامة عن شهر ابريل  بزيادة نسبة 25%  15 ابريل الجاري  تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة الدعم المخصص لهؤلاء الأسر بجانب أيضا زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من شهر أبريل الجاري.


 ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  على قراره بزيادة مبلغ الدعم النقدي "تكافلوكرامة "بنسبة 25% بدءا من شهر إبريل المقبل، لافتة إلى أن قرار الرئيس لاقى ترحيبا وارتياحا كبيرا بين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة "والذي سيسهم في معاونة الأسر الأولى بالرعاية على مواجهة أعباء الحياة"، مؤكدة أن الوزارة جاهزة للصرف بدءا من 15 إبريل الجاري وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوالي.

 

معاش تكافل وكرامة برنامج التضامن الاجتماعى

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