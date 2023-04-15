اليوم .. صرف معاش تكافل وكرامة أبريل بزيادة 25%.. اعرف هتقبض كام

تتابع وزارة التضامن الاجتماعى اليوم السبت بدء صرف معاش تكافل و كرامة

شهر أبريل بالزيادة الجديدة لـ أكثر من 22 مليون مواطن وأسرهم .

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل 2023 بداية من اليوم السبت الموافق 15 أبريل ،ويتاح الصرف اليوم من خلال كارت ميزة atm من ماكينات الصراف الآلي ، ويستحق أكثر من 22 مليون مواطن، بعدد أسر يصل إلى 5.2 مليون أسرة، بتكلفة إجمالية 28 مليار جنيه تتحمل منها الموازنة العامة للدولة نحو 25 مليار جنيه، فيما يتحمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي 3 مليارات جنيه، التي ستتضمن الزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووجه الحكومة بزيادة قيمة الدعم الممنوح لمستفيدي الدعم النقدي بنحو 25%؜ شهريًا، اعتبارا من أول أبريل 2023.

الجدير بالذكر تصرف وزارة التضامن الاجتماعي، الدعم النقدي تكافل وكرامة، مع منتصف كل شهر، وسيصرف الدعم النقدي عن شهر أبريل بداية من صباح اليوم السبت الموافق 15 من الشهر الجاري، على أن يحصل مستفيدو الدعم النقدي على مستحقاتهم عبر ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي من البنوك، علاوة على تمكنهم من إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات من خلال قيمة الدعم الموجودة في بطاقة ميزة الذكية كما يتاح الصرف من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد .

قيمة قبض معاش تكافل و كرامة بعد الزيادة الجديدة كالآتي :



من يتقاضى 500 جنيه بعد احتساب الزيادة يبلغ قيمة القبض 625 جنيها .



من يحصل على 450 جنيهًا سيتقاضى 562.5 جنيها .

من يحصل على 450 جنيهًا من مستفيدي كرامة من ذوي الإعاقة، سيتقاضى 562.5 جنيه.

من يتقاضى 350 جنيهًا من مستفيدي كرامة من الأيتام، سيتقاضى 437.5 جنيه .

الفئة المستحقة لـ معاش تكافل و كرامة

يستحق صرف الدعم النقدى تكافل وكرامة لكل من الأسرة ، والطفل ، والمرأة، وذوى الإعاقة، والمسنين، والشباب .



شروط الحصول على معاش تكافل و كرامة

1- أن لا يكون الزوج او الزوجه او المسن العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية

2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة

3- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة

4- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك

5ـ عدم وجود أى من موانع الصرف الآتيه :ملكية أرض زراعيه ( نصف فدان فأكثر و إيجار أرض زراعيه ( فدان فأكثر )و ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن ، وملكية محل تجارى أو أكثر ( مسجله أو غير مسجله )، وملكية رؤوس مواشى للتجاره ( ثلاثه أو أكثر ، و العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بإشتراك تأمينى )، و العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بدون إشتراك تأمينى ) بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسره الواحده المكونه من أربعة أفراد، وإمتلاك أو الشراكه فى مشروعات خاصه ( مسجله أو غير مسجله مع ذكر قيمة المشروع ) ، والحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومى / جيش / شرطه عن ذاته، و الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر، و السفر خارج البلاد بغرض العمل ( قبل أو بعد القبول بالبرنامج )، وملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة، و مصروفات مدرسيه أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا، و إمتلاك معدات ثقيله مثل ( لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء ، و تلقى دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً، وعدم الإستدلال على الأسره فى نطاق الوحده الإجتماعيه ( تجميد لحين التحقق )و مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسره من السجن ( تجميد لحين التحقق )



إجراءات الاشتراك فى برنامج تكافل وكرامة

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة: