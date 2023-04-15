عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم .. صرف معاش تكافل وكرامة أبريل بزيادة 25%.. اعرف هتقبض كام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تتابع وزارة التضامن الاجتماعى اليوم السبت بدء صرف معاش تكافل و كرامة

 شهر أبريل بالزيادة الجديدة لـ أكثر من 22 مليون مواطن وأسرهم .

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير  صرف معاش  تكافل وكرامة شهر أبريل  2023  بداية من اليوم السبت الموافق 15 أبريل ،ويتاح الصرف اليوم  من خلال كارت ميزة  atm من ماكينات الصراف الآلي ، ويستحق  أكثر من 22 مليون مواطن، بعدد أسر يصل إلى 5.2 مليون أسرة، بتكلفة إجمالية 28 مليار جنيه تتحمل منها الموازنة العامة للدولة نحو 25 مليار جنيه، فيما يتحمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي 3 مليارات جنيه، التي ستتضمن الزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووجه الحكومة بزيادة قيمة الدعم الممنوح لمستفيدي الدعم النقدي بنحو 25%؜ شهريًا، اعتبارا من أول أبريل 2023.

الجدير بالذكر تصرف وزارة التضامن الاجتماعي، الدعم النقدي تكافل وكرامة، مع منتصف كل شهر،  وسيصرف الدعم النقدي عن شهر أبريل بداية من صباح  اليوم السبت الموافق 15 من الشهر الجاري، على أن يحصل مستفيدو الدعم النقدي على مستحقاتهم عبر ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي من البنوك، علاوة على تمكنهم من إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات من خلال قيمة الدعم الموجودة في بطاقة ميزة الذكية كما يتاح الصرف من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد .

قيمة قبض معاش تكافل و كرامةبعد الزيادة الجديدة كالآتي : 
 

  • من يتقاضى 500 جنيه بعد احتساب الزيادة يبلغ قيمة القبض  625 جنيها .
     
  • من يحصل على  450 جنيهًا  سيتقاضى 562.5 جنيها .
  • من يحصل على 450 جنيهًا من مستفيدي كرامة من ذوي الإعاقة، سيتقاضى 562.5 جنيه.
  • من يتقاضى 350 جنيهًا من مستفيدي كرامة من الأيتام، سيتقاضى 437.5 جنيه .

 

الفئة المستحقة لـ معاش تكافل و كرامة 

يستحق صرف الدعم النقدى تكافل وكرامة لكل من الأسرة ، والطفل ، والمرأة، وذوى الإعاقة، والمسنين، والشباب .
 

شروط الحصول على معاش تكافل و كرامة

1- أن لا يكون الزوج او الزوجه او المسن العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية

2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة

3- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة

4- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك

5ـ عدم وجود أى من موانع الصرف الآتيه :ملكية أرض زراعيه ( نصف فدان فأكثر و إيجار أرض زراعيه ( فدان فأكثر )و ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن ، وملكية محل تجارى أو أكثر ( مسجله أو غير مسجله )، وملكية رؤوس مواشى للتجاره ( ثلاثه أو أكثر ، و العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بإشتراك تأمينى )، و العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بدون إشتراك تأمينى ) بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسره الواحده المكونه من أربعة أفراد، وإمتلاك أو الشراكه فى مشروعات خاصه ( مسجله أو غير مسجله مع ذكر قيمة المشروع ) ، والحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومى / جيش / شرطه عن ذاته، و الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر، و السفر خارج البلاد بغرض العمل ( قبل أو بعد القبول بالبرنامج )، وملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة، و مصروفات مدرسيه أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا، و إمتلاك معدات ثقيله مثل ( لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء ، و تلقى دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً، وعدم الإستدلال على الأسره فى نطاق الوحده الإجتماعيه ( تجميد لحين التحقق )و مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسره من السجن ( تجميد لحين التحقق )
 

إجراءات الاشتراك فى برنامج تكافل وكرامة 

 

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

  • صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
  • صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
  • صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.
  • صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
  • قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
  • كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.
  • صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
  • صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
  • صورة اقرار الوصاية للأيتام.
  • صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

 

صرف معاش تكافل كرامة شهر أبريل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت ولا الجمعة؟ أول أيامه في هذا التوقيت

240 جنيهًا.. تراجع بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار21 الآن قبل العيد

امسك بواحدة من 98 في مصر| حكاية صياد "عروس بحر" مرسى علم.. رمى شباكه فألقي القبض عليه

تعرف على وجهة ديانج بعد رحيله عن الأهلي .. وبدلائه للموسم المقبل

النيابة العامة تعلن الجهة المسئولة عن تحديد المتسبب في وفاة مدير البنك

أسرة المعزول محمد مرسى تنفى محاولة انتحار نجله داخل مركز اصلاح وتأهيل بدر

19 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت قبل العيد

في العشر الأواخر من رمضان..مطربة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الغناء

موضوعات متعلقة

حالات يمكنها الحصول على معاش تكافل وكرامة| اعرف المستندات المطلوبة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2023 بزيادة 25%.. اعرف هتقبض كام

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

ترشيحاتنا

زوارق الاحتلال تطلق النار على قوارب الصيد الفلسطينية

بعد القاهرة والسعودية.. وزير الخارجية السوري يزور الجزائر اليوم

أسعار العملات العربية في مصر اليوم السبت 15-4-2023

بالأسود اللافت.. رضوى الشربيني بإطلالة رقيقة| شاهد

مغادرة طائرة تنقل أسرى حوثيين من السعودية باتجاه صنعاء

تعرف على وجهة ديانج بعد رحيله عن الأهلي .. وبدلائه للموسم المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناوله بأمان.. 6 نصائح ذهبية لتجنب أضرار الفسيخ في شم النسيم

اشتري من حد مضمون.. مشاكل خطيرة تحدث لك بعد تناول الفسيخ الفاسد

مشكلات صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول والطعمية يوميا على السحور؟

فريق عمل علاقة مشروعة يحتفل بنجاح المسلسل على السحور

فيديو

يخلق من الشبه .. جوري بكر تكشف حقيقة صلة قرابتها بماري منيب| فيديوجراف

على الفطار.. تفاصيل مأساة عائلة عشري في كرداسة بسبب أنبوبة بوتاجاز/ فيديو جراف

عن مصطفي كامل وشيرين وانتقاد منير.. أبرز تصريحات محمد محي

خطيبي بيهددني .. سر استغاثة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ