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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس شم النسيم|كتل حارة تضرب البلاد وتحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس

طقس حار
طقس حار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أجواء طقس شم النسيم غدا ، والتي تكون مشمسة وحارة  على كافة الأنحاء، إذ تتأثر البلاد بكتل هوائية جنوبية حارة ، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا ، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، خلال فترة النهار، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

ويكون طقس شم النسيم حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. 

الأرصاد الجوية

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وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في شم النسيم  بحسب بيان لهيئة الأرصاد الجوية :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٣ درجة مئوية .
السواحل الشمالية  ٣١ درجة مئوية . 
جنوب سيناء ٣٢ درجة مئوية. 
شمال الصعيد ٣٥ درجة مئوية
جنوب الصعيد ٣٦ درجة مئوية.

الأتربة العالقة

كما تتكون الاتربة العالقة نهارا غدا في شم النسيم  على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب البلاد، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشماليه الغربيه تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب.

وتبقي الظاهرة المؤثرة صباحا في يوم شم النسيم  هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. 

ارتداء الكمامات

و للخروج غدا في شم النسيم في الحدائق والمتنزهات حذرت الهيئة من عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، ونصحت بارتداء غطاء واقي للرأس في حالة التعرض لأشعة الشمس، يفضل لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

التعرض المباشر لأشعة الشمس

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر غدا الأجواء تسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية والاستمتاع بها.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 33 19
العاصمة الإدارية 33 18
6 أكتوبر 34 17
بنهــــا 33 19
دمنهور 31 17
وادى النطرون 31 16
كفر الشيخ 31 17
المنصورة 30 16
الزقازيق 34 17
شبين الكوم 34 17
طنطا 32 16
دمياط 29 15
بورسعيد 29 15
الإسماعيلية 33 19
السويس 33 18
العريش 28 14
رفح 24 14
رأس سدر 30 17
نخل 30 12
كاترين 27 10
الطور 31 17
طابا 28 15
شرم الشيخ 32 20
الإسكندرية 31 16
العلمين الجديدة 30 15
مطروح 28 14
السلوم 26 16
سيوة 35 16
رأس غارب 31 21
الغردقة 32 20
سفاجا 32 20
مرسى علم 31 22
شلاتين 32 20
حلايب 29 22
أبو رماد 28 21
رأس حدربة 28 19
الفيوم 35 16
بني سويف 34 17
المنيا 35 17
أسيوط 36 18
سوهاج 34 18
قنا 35 18
الأقصر 36 20
أسوان 36 21
الوادى الجديد 36 18
أبوسمبل 35 20

شم النسيم الأرصاد الجوية طقس شم النسيم الأتربة العالقة القاهرة الكبرى

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