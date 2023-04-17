تقترب من الـ40.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن أخر 72 ساعة في رمضان

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة طقس الـيوم والـ72 ساعة الأخيرة في رمضان، إذ ترتفع درجات الحرارة خلال ساعات النهار بسبب تأثير كتلة هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية.

وترتفع درجات الحرارة في طقس اليوم على القاهرة وشمال وجنوب الصعيد وسيناء، حيث تتجاوز حاجز 30 درجة وتسجل 33 اليوم على القاهرة فيما تسجل غدا 34 درجة.

شديد الحرارة

اقرأ أيضا:

ما زلنا في الربيع.. الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأسبوع

ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد بالقاهرة والمحافظات

تحذير عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة.. فيديو

40 درجة

وتقترب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية للعظمى على مناطق من جنوب الصعيد غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، بحسب هيئة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، فيما تتراجع لتسجل نحو 27 على القاهرة يوم الخميس.

هيئة الأرصاد الجوية

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حول طقس اليوم، أن يسود البلاد،، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في نشرة طقس اليوم، أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على عدة طرق منها بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وكشفت الهيئة في بيانها عن وجود أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوبي البلاد، بالاضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة



وعن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، والبحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 33 19

العاصمة الإدارية 33 18

6 أكتوبر 34 17

بنهــــا 33 19

دمنهور 31 17

وادى النطرون 31 16

كفر الشيخ 31 17

المنصورة 30 16

الزقازيق 34 17

شبين الكوم 34 17

طنطا 32 16

دمياط 29 15

بورسعيد 29 15

الإسماعيلية 33 19

السويس 33 18

العريش 28 14

رفح 24 14

رأس سدر 30 17

نخل 30 12

كاترين 27 10

الطور 31 17

طابا 28 15

شرم الشيخ 32 20

الإسكندرية 31 16

العلمين الجديدة 30 15

مطروح 28 14

السلوم 26 16

سيوة 35 16

رأس غارب 31 21

الغردقة 32 20

سفاجا 32 20

مرسى علم 31 22

شلاتين 32 20

حلايب 29 22

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 28 19

الفيوم 35 16

بني سويف 34 17

المنيا 35 17

أسيوط 36 18

سوهاج 34 18

قنا 35 18

الأقصر 36 20

أسوان 36 21

الوادى الجديد 36 18

أبوسمبل 35 20