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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ما زلنا في الربيع.. الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأسبوع

درجات الحرارة
درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم، الأحد، ومستمرة على مدار الأسبوع، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية تساعد على ارتفاع درجات الحرارة. 

وقالت “غانم”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إنه متوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأسبوع لتكون الذروة يوم الثلاثاء، وتسجل درجة الحرارة 32 درجة، منوهة إلى أننا ما زلنا في النصف الأول من فصل الربيع، ومن الوارد أن نشهد حالة من التقلبات الجوية. 

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل اليوم إلى 31 درجة، ولكن نشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليلا مقارة بفترة النهار، لافتة إلى أن هناك تكونا للشبورة المائية في الصباح الباكر.

 

 

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