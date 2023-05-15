البابا تواضروس يصل إلى دير القديس الأنبا شنودة في ميلانو

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والوفد المرافق له، إلى دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو، في بداية زيارته الرعوية لإيبارشية ميلانو بإيطاليا.

وكان في استقبال قداسته صاحبا النيافة الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو ورئيس الدير، والأنبا چيوڤاني أسقف وسط أوروبا.

واُستُقبِل قداسته على مدخل الدير بألحان الفرح من قبل الآباء الرهبان وكهنة الإيبارشية وعدد من أبنائها، وقدم الأطفال باقات الزهور لقداسة البابا ترحيبًا بقدومه.

وتوجه قداسته عقب دخوله الدير إلى مزار مثلث الرحمات المتنيح الأنبا كيرلس، مطران الإيبارشية السابق، وحدث مستقبليه عن الأب المطران المتنيح، فقال: "نتذكر بالخير سيدنا الحبيب مؤسس الدير ومؤسس الإيبارشية، وهو نموذج الراعي الأمين الذي وجدنا بعد نياحته أنه منظم لكل أحوال الإيبارشية وكل أمورها مرت بسلام، فالخادم الأمين يزرع الثمر الجيد حتى بعد انتقاله".

يذكر أن قداسة البابا تواضروس قد زار إيبارشية ميلانو عامي ٢٠١٥، و ٢٠١٧ وتعد هذه هي الزيارة الثالثة لها.