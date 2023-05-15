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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يصل إلى دير القديس الأنبا شنودة في ميلانو

البابا تواضروس يصل
البابا تواضروس يصل دير الأنبا شنودة بميلانو

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والوفد المرافق له، إلى دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو، في بداية زيارته الرعوية لإيبارشية ميلانو بإيطاليا.

 وكان في استقبال قداسته صاحبا النيافة الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو ورئيس الدير، والأنبا چيوڤاني أسقف وسط أوروبا.

واُستُقبِل قداسته على مدخل الدير بألحان الفرح من قبل الآباء الرهبان وكهنة الإيبارشية وعدد من أبنائها، وقدم الأطفال باقات الزهور لقداسة البابا ترحيبًا بقدومه.

 وتوجه قداسته عقب دخوله الدير إلى مزار مثلث الرحمات المتنيح الأنبا كيرلس، مطران الإيبارشية السابق، وحدث مستقبليه عن الأب المطران المتنيح، فقال: "نتذكر بالخير سيدنا الحبيب مؤسس الدير ومؤسس الإيبارشية، وهو نموذج الراعي الأمين الذي وجدنا بعد نياحته أنه منظم لكل أحوال الإيبارشية وكل أمورها مرت بسلام، فالخادم الأمين يزرع الثمر الجيد حتى بعد انتقاله".

يذكر أن قداسة البابا تواضروس قد زار إيبارشية ميلانو عامي ٢٠١٥، و ٢٠١٧ وتعد هذه هي الزيارة الثالثة لها.

البابا تواضروس ميلانو وسط أوروبا إيطاليا

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