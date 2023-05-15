الأمريكيون يهاجمون فرقة رضا بنيويورك في 1967.. والسبب

عرضت قناة الوثائقية تقرير فيديو بعنوان :" ما الذي حدث مع فرقة رضا في نيويورك بالولايات المتحدة في أثناء حرب 1967؟".



وجاء فى التقرير، أنه في الـ 5 من يونيو 1967، هاجمت إسرائيل مصر، و الدول العربية، وأن الطائرات تضرب بعض المناطق، وكانت الادعاءات الكاذبة تواجه فرقة رضا الفنية.



وقال نبيل مبروك من مؤسسة فرقة رضا، إنه تم تقديم عروض فى نيويورك بالولايات المتحدة، وأن إسرائيل كانت تكتب رسائل توضع على الكراسي في العرض فيها :" انتوا الآن هتتفرجوا على مصريين اللى عايزين يرموا الإسرائيليين و اليهود في البحر".



وتابع :" المواطنين في نيويورك بالولايات المتحدة، كانوا يرمون الاتوبيس بالحجارة، و كان هناك هجوم غريب و شتائم".



وفى نفس السياق أكد الدكتور زكريا عبد الشافي مساعد الفنان محمود رضا، أن فرقة رضا تعبر عن الشعب، وكانت تقوم بعمل حفلات بـ مواقع الجنود على الجبهة، وأن الرقص كان على الرمل السخن.



كما قالت محاسن حسن من مؤسسي فرقة رضا، أن المشاركين فى الفرقة كانوا يرقصون على الرمال الساخنة، وكانوا يعملون حفلات على الجبهة.



وتابعت :" فريدة فهمي في إحدي الحفلات وقعت في نهاية الحفلة و تم نقلها لـ المستشفي".

