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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

الوثائقية تكشف| دور جمال عبد الناصر في دعم فرقة رضا.. وكيف رقص محمود رضا رغم وفاة زوجته؟

فرقة رضا - جمال عبد
فرقة رضا - جمال عبد الناصر

عرضت القناة الوثائقية فيلم وثائقي عن "فرقة رضا"، الذي يوثق قصة فرقة الفنان "محمود رضا"، وكشف مؤسسي فرقة رضا أن الفنان محمود رضا كان لديه شغف بالرقص منذ طفولته وواصل الرقص الرقص حتى كان عمره 86 عاما.

 

وقال محمد جداوي أحد مؤسسي فرقة رضا: "كانت السيدة نديدة فهمي زوجة محمود رضا فنانة وتصمم الملابس والديكورات ولكنها كانت تعانى من مرض القلب .. وقت وفاتها كان عندنا عرض في الإسكندرية ومينفعش نوقف العرض، وكان لازم محمود رضا يرقص، وبعد انتهاء العرض وإغلاق الستار أصيب محمود رضا بانهيار شديد من البكاء.

مؤسسو فرقة رضا: محمود رضا ظل يرقص حتى عمر الـ 86

الوثائقية تعرض فيلما عن "فرقة رضا" مايو المقبل

وقالت الكاتبة هبة محمد علي: إن محمود رضا خاطب جمال عبد الناصر بنفسه وأخبره بأن ثروت عكاشة لم يحدد لنا المسرح الذي سنقدم عليه عرض من العروض وحضرتك أخبرتنا بأنه سيكون لنا مسرح، وثروت عكاشة اعتبر ان محمود رضا اشتكاه ودى نقطة حس فيها إن محمود رضا تجاوزه.

 

وقالت محاسن حسن، من مؤسسي فرقة رضا: "عملنا بعد ذلك في مسرح المهندسين في شارع رمسيس، وكلم المسؤولين بالمسرح ووافقوا انه يشتغل شهر، وبعد ما حققنا نجاح كبيرا جدا، فتحوا لنا المسرح وقدمنا عليه لمدة 10 سنوات، وتدخل القدر وأنقذ مشروع فرقة رضا، وقادتنا الصدفة في ألمانيا إلى الرئيس جمال عبد الناصر، واللي ضمن للفرقة دعم غير محدود لتتحول من فرقة غير مرحب بها إلى فرق الاستعراض الرسمية للدولة المصرية".

 

رصد الفيلم كيفية استلهام الفنان "محمود رضا" فكرة إنشاء الفرقة، وتجواله في الداخل والخارج، ورفقته مع الموسيقار المصري الراحل "على إسماعيل" من أجل تحويل الحلم إلى حقيقة. كذلك يلقي الفيلم الضوء على عدد من الأسماء البارزة التي أسست نجاح الفرقة خلال عقود متتالية، مثل فريدة فهمي، وحسن فهمي، وعلي رضا، إلى جانب آخرين أدّوا أدوارًا رئيسة من خلف الستار. الفيلم يُبرز أيضًا نجاح رضا وفرقته في تغيير مفهوم الرقص الشعبي لدى قطاع عريض من الجماهير.

 

ويُقدم تحليلًا للأزمات التي واجهت الفرقة خلال حقبة السبعينيات وما تلاها من أوقات، في استعراض للتغييرات السياسية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري خلال تلك السنوات.


هذا ويشهد الفيلم حضورًا لافتًا لمجموعة من الضيوف، منهم الفنانة "شيرين رضا"، والكاتبة الصحفية "هبة محمد علي"، إلى جوار عدد من الرعيل الأول للفرقة، ومنهم "محاسن حسن"، و"نبيل مبروك"، و"محمد جداوي".

القناة الوثائقية فيلم وثائقي فرقة رضا محمود رضا محمد جداوي جمال عبد الناصر شارع رمسيس

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