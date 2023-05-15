مؤسسو فرقة رضا: محمود رضا ظل يرقص حتى عمر الـ 86

عرضت القناة الوثائقية فيلم وثائقي عن "فرقة رضا"، الذي يوثق قصة فرقة الفنان "محمود رضا"، وكشف مؤسسي فرقة رضا أن الفنان محمود رضا كان لديه شغفا بالرقص منذ طفولته وواصل الرقص الرقص حتى كان عمره 86 عاماً.

بينما قال نبيل مبروك، أحد مؤسسي فرقة رضا خلال الفيلم الوثائقي :"كان هناك فرقة أرجنتينية ترقص وأحد أفرادها أصيب بشد عضلي، فعرض مدير الفرقة على محمود رضا أن يحل مكانه ووافق ودخل بروفات وسافر معهم.

رصد الفيلم كيفية استلهام الفنان "محمود رضا" فكرة إنشاء الفرقة، وتجواله في الداخل والخارج، ورفقته مع الموسيقار المصري الراحل "على إسماعيل" من أجل تحويل الحلم إلى حقيقة. كذلك يلقي الفيلم الضوء على عدد من الأسماء البارزة التي أسست نجاح الفرقة خلال عقود متتالية، مثل فريدة فهمي، وحسن فهمي، وعلي رضا، إلى جانب آخرين أدّوا أدوارًا رئيسة من خلف الستار. الفيلم يُبرز أيضًا نجاح رضا وفرقته في تغيير مفهوم الرقص الشعبي لدى قطاع عريض من الجماهير.

ويُقدم تحليلًا للأزمات التي واجهت الفرقة خلال حقبة السبعينيات وما تلاها من أوقات، في استعراض للتغييرات السياسية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري خلال تلك السنوات.



هذا ويشهد الفيلم حضورًا لافتًا لمجموعة من الضيوف، منهم الفنانة "شيرين رضا"، والكاتبة الصحفية "هبة محمد علي"، إلى جوار عدد من الرعيل الأول للفرقة، ومنهم "محاسن حسن"، و"نبيل مبروك"، و"محمد جداوي".