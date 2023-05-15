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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حسام حسني يكشف أسباب مرض الربو.. ويؤكد إصدار بروتوكول التشخيص خلال أيام

صدى البلد

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك العديد من الأسباب التي تكمن وراء الإصابة بمرض الربو، منها ما هو وراثي بالإضافة الي عوامل أخري تتعلق بمعدلات التلوث .

 وأضاف حسني ، خلال كلمة له  في فعاليات اليوم العالمي للربو الذي نظمته أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب الطبي والمهني، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتور إيهاب كمال رئيس أكاديمية الأميرة فاطمة، والدكتور وجدي أمين رئيس الإدارة المركزية للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، أن سبب ارتفاع معدلات المصابين بمرض الربو خلال الفترة الأخيرة انتشار التدخين السلبي.

وأكد حسني أن هناك العديد من المضاعفات التي تنتج عن مرض الربو منها حدوث فشل تنفسي أو التهاب في الصدر، أو عدم اكتمال نمو الأطفال أو تأخر التعليم، مشيراً إلي  أن نسبة المصابين بالربو في مصر حوالي 6.7 ٪ من المصريين، ولكن خلال عام سيكون متوفر لدينا الأعداد الحقيقة المصابة بالمرض.

وأوضح أنه في 30 مايو الجاري، سيصدر بروتوكول لمرض الربو، يحدد من خلال طرق التشخيص والعلاج والمتابعة وكل شيء يخص مرض الربو لافتاً إلي ان إن مريض الربو في حالة إصابته بالأمراض المزمنة منها الضغط والسكر والقلب، يعرضه للخطورة علي حياته.

وقالت  الدكتورة جيهان العسال استشار الأمراض الصدرية بطب عين شمس إن مرض الربو يتسبب في وفاة 250 ألف حالة وفاة في العالم.

ونصحت بضرورة التشخيص مبكرا، والمتابعة في العلاج مع الطبيب المتخصص.

بينما أكد الدكتور إيهاب كمال رئيس أكاديمية الأميرة فاطمة، أن وزارة الصحة والسكان تعمل علي تواصل مريض المريض في عمله وإنتاجه، قائلا: "لا نرحب بخسارته في المجتمع".

وقال إن جميع الأدوية متوفرة لمرضي الربو، فضلا لطرق التشخيص والعلاج، وذلك للحفاظ علي جميع مرضي الربو.

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