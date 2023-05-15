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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رجال يد الأهلي يواجه شبيبة كينشاسا في ربع نهائي بطولة كأس الكؤوس

صدى البلد

يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، مواجهة قوية اليوم الإثنين، عندما يلتقي مع فريق شبيبة كينشاسا الكونغولي في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم، وتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل، وتمثل محطة مهمة للغاية في مشوار الفريق بالبطولة.

ويعقد الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق محاضرة أخيرة للاعبين لشرح العديد من الجوانب الخططية والفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

واستهل الفريق مشواره في البطولة بالفوز على فريق كيركوس الاثيوبي بنتيجة 59-8، ثم حقق فوزه الثاني في البطولة على حساب فريق رجاء أغادير المغربي بنتيجة 40-16، ثم تغلب على فريق سبورتنج بنتيجة 32-28.

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