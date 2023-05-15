ممنوع تشجيع الزمالك .. روشتة طبيب مخ وأعصاب تثير الجدل على مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لروشتة طبيب مخ واعصاب نصح فيها احدى مرضاه بالامتناع عن تشجيع النادي الزمالك لتحسن صحته وحثه على تشجيع النادي الأهلي بدلا منه.

روشتة طبيب ينصح بالتوقف عن تشجيع الزمالك

كتبت طبيب المخ والاعصاب في الروشتة المتداولة :نجدد النداء ..ممنوع تشجيع الزمالك حفاظا على صحتك وأعصابك واعلم إن صحتك بالدنيا ..عزيزي الزملكاوي جمد قلبك وشجع الأهلي جرب هذا العلاج ولن تخسر شيئا



قال الدكتور يحيى النجار طبيب المخ والأعصاب ان السبب الذي دفعه لكتابة روشتة يحث فيها احد مرضاه بالتوقف عن تشجيع نادي الزمالك، ونصحه بتشجيع الفريق الأهلي هو خسارة النادي الزمالك الأخيرة.

وقال النجار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" إن هناك مشجعين يُصابون بأمراض خطيرة بسبب خسائر فريقهم، موضحا أنه يعرف حالات أصيبت بذبحات قلبية ودخلت في سكتات دماغية بسبب ذلك.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.