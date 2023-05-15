عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا: إنشاء مصنع لتدوير المخلفات ومدفن صحي بمدينة قوص

اجتماع المخلفات الصلبة
اجتماع المخلفات الصلبة

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، وفد إحدى الشركات العاملة فى مجال تطوير منظومة المخلفات الصلبة باستخدام أحدث المعدات ذات التكنولوجيا المتقدمة، لبحث كيفية إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والمهندس محمد نصر، مدير عام إدارة البيئة بالمحافظة.

قنا ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم ارتفاع منسوب مياه النيل

شروطها "عصا وجلباب صعيدى".. التحطيب لعبة لا تعرف الاندثار وجسدتها النقوش الفرعونية

واستمع محافظ قنا، إلى خطة الشركة المقترحة لتطوير منظومة جمع المخلفات الصلبة وتقديم حلول لخفض الانبعاثات البيئية عن طريق توريد وحدات متكاملة لشفط المخلفات من الشوارع وكبسها ونقلها لمصانع تدوير القمامة للاستفادة من المواد المستخلصة منها في الصناعة والزراعة وإنتاج الوقود البديل، ما يساعد علي تحقيق عائد اقتصادي كبير، إضافة إلى أن تلك المعدات الحديثة سوف تساعد عمال النظافة على جمع القمامة بشكل سريع وآمن.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات المحافظة من حيث المواصفات المناسبة والنواحي التشغيلية والصيانة وتدريب العاملين والكوادر فى منظومة النظافة علي تلك التكنولوجيا الحديثة لضمان استدامتها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بدعم منظومة المخلفات مما يعود بالنفع على تحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.

وأضاف أن المحافظة تمتلك منظومة متكاملة للمخلفات الصلبة، منها مصنع تدوير المخلفات بالصالحية بمدينة قنا ومصنع تدوير المخلفات بمدينة نجع حمادى، وجارٍ إنشاء مصنع لتدوير المخلفات ومدفن صحي بمدينة قوص، بالاضافة إلى عدد كبير من معدات وحاويات النظافة بمراكز ومدن المحافظة. 

قنا تطوير منظومة المخلفات الصلبة أحدث المعدات خفض الانبعاثات مصانع تدوير القمامة عمال النظافة منظومة المخلفات نجع حمادى مدينة قوص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

450 جنيها انخفاضا.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمصريين

انتهى التعويم| الدولار يتراجع في العقود الآجلة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

تراجع الطلب على الذهب يدفع الأسعار للتراجع 80 جنيها

عقبة الثالثة عصرا.. بشرى لـ الأهلي أمام صن داونز بنهائي دوري الأبطال

بعد الإفراج عن أكبر كمية أعلاف.. انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن الآن

بعد الانخفاض.. شعبة الذهب: الآن هو أنسب وقت لشراء المعدن الأصفر

وصل إلى أدنى مستوياته.. لماذا انخفض سعر الدولار في السوق السوداء؟

الذهب يتراجع 500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق نجع حمادى الزراعى

اندلاع حريق في غرف الممرضات بمستشفى دشنا المركزي بقنا

ترشيحاتنا

الرقابة المالية تقرر زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر

100مليون جنيه.. صحة النواب توافق على تقديم دعم إضافي لموازنة قطاع خدمات الدم

بعد عودة العلاقات مع السعودية| وزير الاقتصاد الإيراني أمام المسجد النبوي |فيديو

اتفاق جديد بين أوكرانيا وحلفائها.. زيلينسكي يتحدث عن قرارات مهمة للغاية قريبا

أمين الناتو يخيّب ظن زيلينسكي بشأن انضمام أوكرانيا .. ما الأمر؟

ذهبها لمع في عيني .. اعتراف صادم من المتهم بقتل عجوز الهرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كريم بورليه بأسهل الخطوات

هل يمكن أن تسبب الرياضة الربو.. مفاجأة صادمة

معلومات صادمة| ما الفرق بين قصور القلب والنوبة القلبية

حقيقة اعتلاء سيدة المنبر بدون حجاب في المغرب

فيديو

اقتحموا الشقة على زوجته وطفلته.. مقتل عامل على يد 3 أشخاص بالمنوفية

البنك المركزي يعلق على صور العملة البلاستيكية فئة 1000 جنيه

كتل هوائية صحراوية.. موجة حارة تبدأ اليوم وتستمر 72 ساعة

اشتري دلوقتي.. انخفاض أسعار الذهب بشكل مغري واستقرار الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ