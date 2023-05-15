محافظ قنا: إنشاء مصنع لتدوير المخلفات ومدفن صحي بمدينة قوص

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، وفد إحدى الشركات العاملة فى مجال تطوير منظومة المخلفات الصلبة باستخدام أحدث المعدات ذات التكنولوجيا المتقدمة، لبحث كيفية إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والمهندس محمد نصر، مدير عام إدارة البيئة بالمحافظة.

واستمع محافظ قنا، إلى خطة الشركة المقترحة لتطوير منظومة جمع المخلفات الصلبة وتقديم حلول لخفض الانبعاثات البيئية عن طريق توريد وحدات متكاملة لشفط المخلفات من الشوارع وكبسها ونقلها لمصانع تدوير القمامة للاستفادة من المواد المستخلصة منها في الصناعة والزراعة وإنتاج الوقود البديل، ما يساعد علي تحقيق عائد اقتصادي كبير، إضافة إلى أن تلك المعدات الحديثة سوف تساعد عمال النظافة على جمع القمامة بشكل سريع وآمن.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات المحافظة من حيث المواصفات المناسبة والنواحي التشغيلية والصيانة وتدريب العاملين والكوادر فى منظومة النظافة علي تلك التكنولوجيا الحديثة لضمان استدامتها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بدعم منظومة المخلفات مما يعود بالنفع على تحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.

وأضاف أن المحافظة تمتلك منظومة متكاملة للمخلفات الصلبة، منها مصنع تدوير المخلفات بالصالحية بمدينة قنا ومصنع تدوير المخلفات بمدينة نجع حمادى، وجارٍ إنشاء مصنع لتدوير المخلفات ومدفن صحي بمدينة قوص، بالاضافة إلى عدد كبير من معدات وحاويات النظافة بمراكز ومدن المحافظة.