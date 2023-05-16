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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

وداعا عصر آبل .. أسباب تجعل تابلت Google Pixel يتفوق على آيباد

جوجل بيكسل تابلت
جوجل بيكسل تابلت

قبل إطلاق شركة  جوجل  لجهازها اللوحي Google Pixel ، كانت أجهزة Apple iPad هي السبيل الوحيد للحصول على كمبيوتر لوحي يعمل بشكل دقيق ويوفر لك أداءً مميزًا، لأن كل أجهزة الأندرويد كانت عاجزة عن المنافسة الحقيقة معه.

وفقا لتقرير موقع gizchina كانت أجهزة آيباد iPad الحديثة نسبيًا أفضل من أحدث وأبرز أجهزة التابلت العاملة بنظام تشغيل أندرويد، سامسونج بكل قوتها لم تستطع مجاراة آبل، ولكن بعد مؤتمر جوجل الأخيرة Google I / O ، تواجه شركة  Apple  مشكلة كبيرة.

Google Pixel

يأتي جهاز Google Pixel Tablet مزودًا بإمكانيات جبارة ومذهلة تجعله منافسا قويا للآيباد وبسعر أرخص كثيرا، مع أدوات تحكم منزلية وقاعدة مكبر صوت، بسعر أقل تحصل على ميزات أكثر لذلك ، مع ظهور الجهاز اللوحي لأول مرة ، تجبر شركة جوجل منافستها الأولى شركة Apple بشكل أساسي على تبرير سعرها المرتفع والمبالغ فيه لأجهزتها، وتضطرها لتقديم المزيد من الخصائص في جهازها اللوحي.

ما الذي جعل آيباد أفضل؟
قبل Google Pixel Tablet ، كانت نقطة البيع الرئيسية لأجهزة Apple iPad هي بساطة التصميم والموثوقية وسهولة الاستخدام، وهي نقاط لم يستطع اي جهاز اندرويد أن يجمعها سويا.

حتى أجهزة iPad القديمة يمكنها التعامل مع المهام والتطبيقات بسلاسة أكبر من أي تابلت آخر. وإذا كنت تستخدم iPhone و ساعة آبل Apple Watch ، فيمكنك جعلهما يعملان في وحدة واحدة وتناغم تام مع أجهزة iPad. سيسمح لك نظام آبل ذلك في نهاية المطاف بمشاركة الصور والملفات والتطبيقات.

هذه الميزة التكاملية  لم تقدمها أجهزة  Android  اللوحية عمومًا وكان لدى الجميع توقعات منخفضة من Google Pixel Tablet أيضًا.

يعد جهاز Google Pixel Tablet أرخص كثيرا بالمقارنة مع كل أجهزة Apple iPad الحديثة. يبدأ من 499 دولارًا ، ستحصل على الجهاز اللوحي وقاعدة سماعات الشحن. بالطبع معالجات  Tensor G2 من جوجل أبطأ بكثير من معالج  A14 Bionic الخاص بشركة آبل الموجود في أجهزة iPad الحالية.

Google Pixel

لكن جوجل بيكسل يتفوق في الهدف الذي يريده على سبيل المثال ، يوفر Google Pixel Tablet مجموعة رائعة من خصائص تحرير الصور أو ما يعرف بالـ Editing. قامت Google أيضًا بتعبئة الجهاز اللوحي بعدد كبير من الميزات الحصرية لـ Pixel ، والتي ستعيد تعريف مفهوم استخدام التابلت

الأهم من كل ذلك ، لا يحاول Pixel Tablet أن يكون جهاز كمبيوتر، لأن الشركة المنتجة ذكية وتعرف أن الأجهزة اللوحية لا يمكن أبدا أن تكون بديلاً للكمبيوتر المحمول. بدلاً من ذلك ، تقوم Google بتسويقه ليكون جهازًا لوحيًا منزليًا، ويعتبر Pixel Tablet هو أول من يحدد أنه موجه للاستخدام المنزلي.

Pixel Tablet

فقط قم بتوصيل الجهاز اللوحي بقاعدته ليتحول إلى وضع Hub ، مما يتيح لك القيام بأشياء مثل استخدامه كإطار صورة رقمي أو مساعد ذكي يتم التحكم فيه عبر إعطاءه أوامر صوتية، ويكون موصولا بأجهزة المنزل بتحكم فيها من خلال الأوامر الصادرة له، على سبيل المثال ، يمكنك إطفاء الأنوار في المطبخ والبدء في تشغيل قائمة التشغيل فقط من خلال الأوامر الصوتية.

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يتفوق Google Pixel Tablet في معيار الاستخدام المنزلي، يأتي مزودًا بميزة متعددة المستخدمين كان مستخدمو أجهزة Apple يطلبونها لفترة طويلة، أبرزها أنه جهاز لكل الأسرة، ببساطة يمكنك مشاركة الجهاز اللوحي مع أفراد أسرتك بلا قلق  بشأن وصول أصدقائك أو أحد أفراد عائلتك إلى أشيائك الشخصية.

يأتي تابلت جوجل بيكسل مع شاشة LCD مقاس 11 بوصة توفر دقة وضوح 2560 في 1600 بيكسل مع معالج Tensor G2 يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين إما 128 أو 256 جيجابايت روم، مع كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابيكسل.
 

آبل آيباد Apple iPad Google Pixel

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