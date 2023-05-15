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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني .. حزب العدل يطالب بقانون موحد للتعاونيات

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد الكاتب الصحفي حازم الملاح أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل وممثل الحزب بلجنة العمل الاهلي والنقابات بالحوار الوطني، أن الحزب يطالب بقانون موحد للتعاونيات خاصة أن القانون رقم 14لسنة 1981 لم يطرأ عليه أية تغيرات منذ تلك الفترة.

وقال الملاح في تصريحات  خاصة للمشهد إنه يجب توحيد التعاونيات الخمسة في جهة واحدة بدلاً من التشتت خاصة أن النظام التعاونى هو السبيل الوحيد للقضاء على الفقر ومعالجة مشكلة البطالة عن طريق خلق فرص عمل جديدة للشباب. 

وأضاف الملاح أنه من الضروري “تشبيك” القطاع التعاونى مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل القطاع التعاونى بالمشاريع اللازمة ودمجهم بالاسواق ما يؤدي لتحسين مستوى الرفاه البشري.

وطالب حازم الملاح بضرورة توعية وسائل الاعلام المختلفة بأهمية التعاونيات ودورها في بناء الاقتصاد الوطني. 

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