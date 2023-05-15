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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يتفقد مجمع "البابا كيرلس" بايبارشية ميلانو

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني

تفقد قداسة البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم، مجمع القديس البابا كيرلس السادس لخدمة المسنين والمرضى بمنطقة سانت اليزيو التابعة لإيبارشية ميلانو، وذلك بحضور الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان وبعض من أسر المنطقة.

واستمع قداسة البابا تواضروس لشرح مفصل عن خدمة المجمع الذي يخدم المسنين والمرضى وبه شقق سكنية مجاورة وكنيسة تخدم حاليًّا عشر أسر قبطية، واطَّلع قداسته على خريطة توضيحية للمكان والأعمال المنتظرة إقامتها. 

كما تفقد قداسته أيضًا غرف المجمع وفي كلمة محبة قال قداسته للشعب، إننا في كل القداس نصلي ونقول "من جيل إلى جيل"، فهذه هي حلاوة كنيستنا التي تعلمنا ألا ندخل في خطية "الأنا"، نحن في سلسلة لا تنقطع، فمثلث الرحمات الأنبا كيرلس اشترى أرضًا لأنه رأى احتياج الكنيسة لها وجاء ليكمل مسيرته وخدمته نيافة الأنبا أنطونيو.. فتعيشوا دائما وتعمروا في خدمة الكنيسة. 

يذكر أن الكنيسة حصلت على أرض هذا المجمع عام ٢٠١٣، وبُنِيَ سورٌ لها خلال عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥، في حبرية مثلث الرحمات نيافة الأنبا كيرلس مطران ميلانو السابق وبعد نياحته استكمل نيافة الأنبا أنطونيو، أسقف الإيبارشية، أعمال البنية التحتية والكهرباء وتم تقسيم المجمع إلى د/أ ود/ب ومن المنتظر أن تتم توسعته لاستيعاب حاجة الشعب للخدمات مُستَقبلًا.

وفي نهاية الزيارة بارك قداسة البابا كل الحاضرين والتقط الصور مع العائلات، والعاملين والمتابعين للمشروع، وأفراد الشرطة.

البابا كيرلس السادس البابا تواضروس إيبارشية ميلانو الآباء الأساقفة

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