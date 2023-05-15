تدريب بإقامة كاملة 6 أشهر لإختيار 1000 مدير مدرسة من شباب المعلمين

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لآخر أخبار المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب.

حيث قال وزير التربية والتعليم : تتضمن المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب ، العديد من الخطوات لاختيار أكفأ مديري مدارس، حيث يتم منحهم تدريبا شاملا بإقامة كاملة لمدة 6 أشهر على أن يتم منح من يجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد وجه المديريات التعليمية ، في هذا الإطار بتيسير الاجراءات اللازمة للمعلمين المتقدمين لـ المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب ، واعتبارهم فى مهمة علمية.



ترشيح 7 معلمين و اخضائي اوائل من كل ادارة تعليمية

كانت قد صدرت تعليمات رسمية من وزارة التعليم لجميع مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية ، طالبت خلالها بضرورة ان تقوم كل مديرية تربية وتعليم بموافاة وزارة التربية والتعليم بعدد 7 معلمين و معلمات او اخضائي من كل ادارة تعليمية من كافة الادارات التعليمية ، لشغل وظائف مديري المدارس ، و ذلك في اطار اهتمام القيادة السياسية برفع كفاءة الجهاز الاداري للدولة ، وسعي وزارة التربية والتعلمي والتعلمي الفني إلى تطوير منظومة التعليم المصري بصفة عامة ، واعضاء هيئة التعليم بصفة خاصة والاهتمام بتأهيل الشباب ، لشغل وظائف مديري المدارس