لاعب سلة الأهلي: الفوز بالسوبر يؤكد شخصية البطل في القلعة الحمراء

عبر عمر طارق، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بالحصول على لقب دوري السوبر، وإضافة بطولة مهمة إلى دولاب بطولات النادي.

وأوضح أن الفريق كان عند حسن الظن، بعد أن نجح في تدارك خسارته المباراة الثانية في سلسلة النهائيات، واستعاد توازنه إلى أن حقق اللقب على حساب خصم قوي وعنيد ويملك عناصر مميزة للغاية.

وأشار طارق إلى أن تأكيد شخصية الفريق البطل ضمن أهم مكاسب البطولة، بعدما أصر اللاعبون على عدم التفريط في فرصة التتويج باللقب رغم كل المعوقات.

وأكمل: «تعودنا أن نخوض كل بطولة من أجل اللقب مهما كانت الصعاب، وجمهور الأهلي يستحق أن نقاتل لكي نسعده بالألقاب والبطولات».

وحقق «رجال سلة الأهلي» الفوز على الاتحاد في المباراة الأولى بنتيجة 69-62، ثم خسر المباراة الثانية بنتيجة 80-62، ثم حسم المباراة الثالثة لصالحه بنتيجة 67-58، قبل أن يحسم المواجهة الرابعة بنتيجة 72-70 واللقب لصالحه.