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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فيما يفكر الشباب.. ملتقى للحوار الوطني بالواحات البحرية في الجيزة|شاهد

ملتقى للحوار الوطني
ملتقى للحوار الوطني بالواحات البحرية في الجيزة

نفذت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وإدارة البرلمان والتعليم المدني بمحافظة الجيزة، فعاليات ملتقي الحوار الوطني تحت شعار (فيما يفكر الشباب..حوار من الشباب للشباب ) وذلك بمركز  شباب الباويطي التابع لإدارة الواحات البحرية، وذلك على مدار يومين.

وتناول منتدى الحوار الوطنى الثانى للشباب ثلاثة محاور رئيسية هم: المحورالسياسى، المحورالاجتماعى، المحورالاقتصادى، ومن خلالها يتم مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.

وبدأ الملتقي بالتعريف بالنسخة الأولى للمنتدى والتي نفذت عام ٢٠١٦م ثم التعريف بالنسخة الثانية لمنتدي الحوار الوطني للشباب و التعريف بمحاور المنتدي والقضايا التي تندرج تحت كل محور ثم قام المدرب بتقسيم المشاركين إلي مجموعات عمل لمناقشة القضايا المتعلقة بالمحاور  الثلاثة للمنتدي والمشكلات التي يراها الشباب ودورهم أو وجهات نظرهم ومقترحاتهم في حل تلك المشكلات،  وكانت أبرز المشكلات التي طرحت في المحور الاجتماعى. ضعف الخدمات الصحية بمستشفى الواحات المركزي، وقلة توافر الأدوية  وارتفاع تكلفة دخول المستشفيات الخاصة، التفكك الأسرى، اذدحام الشوارع وخاصة التكاتك، وغياب دور الاعلام في تسليط الضوء على تلك المشكلات. 
وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وتوجيهات إيمان عبدالجابر وكيل الوزارة _ رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، الدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل الوزارة _ مدير المديرية ، إشراف راندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، عادل فهمي وكيل المديرية للشباب،  محمد يوسف مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، خالدمحمد  مدير إدارة الواحات البحريه، وإشراف تنفيذي مرفت شاهين مشرف برلمان الطلائع، والمحاضر أحمد نجم استشاري تدريب بوزارة الشباب والرياضة، والميسر بسنت أمين.

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