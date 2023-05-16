جودة عبد الخالق: ضبط الأسعار يأتي على رأس مناقشات الحوار الوطني غدا

قال الدكتور جودة عبد الخالق، المفكر الاقتصادي وعضو مجلس الأمناء للحوار الوطني، إن الدول تبني بالإرادات الوطنية الصلبة، كما أن مصر شهدت خلال تاريخها العديد من المد والجزر والانتصارات والانكسارات.

وأضاف جودة خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة cbc، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي أنه لا بد من أن تكون هناك استراتيجية للصناعة المصرية تكون حاضنة لكافة العلاقات الخارجية، موضحا أنه لدواعي الاستقرار السياسي والاقتصادي لابد أن يكون هناك مراقبة لكافة الأسواق من قبل الحكومة.

وأشار إلى أن قضية الغلاء والأسعار تأتي على رأس مناقشات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني غدا، مضيفا أن العملة الوطنية في المجال الاقتصادي هي المعادل لعلم في السياسة.

وأوضح "جودة" أن القول بأن التضخم ناتج عن الأزمات العالمية هذا حديث يعد غير مسئول، كما أنه يجب على الدولة وضع استراتيجية معينة من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة.