مقرر لجنة الأسرة بالحوار الوطني: أول قضية سنناقشها هي الوصاية

أكدت نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بـ الحوار الوطني، أن اسم اللجنة يعكس العلاقة التبادلية بين الأسرة والمجتمع وتأثير كلا الطرفين على بعضهما البعض .

وقالت نسرين البغدادي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" أساس عمل اللجنة هو البحث في أولويات الأسرة المصرية ".

وتابعت نسرين البغدادي :" على رأس أولويات قضايا الأسرة بعض القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية "، مضيفا:" سوف يتم التباحث في اللجنة حول قضايا الطلاق والعنف الأسري والعنف ضد المرأة ".



وتابعت نسرين البغدادي :" أول قضية سيتم مناقشتها هي الوصاية وما يتعلق بها بالولاية الخاصة بالتعليم والنفقات وحقوق الطفل ".

وأكملت نسرين البغدادي :" الجميع يبحث عن المصالح الفضلى للطفل وما يحدث من مشاكل في الأحوال الشخصية ينعكس سلبا على الطفل ".